Su Tik Tok è una vera star, con milioni di seguaci: Marco Cellucci è uno degli influencer più giovani e seguiti del web, scopriamo chi è.

Si sente sempre più parlare in giro di Tik Tok, la piattaforma cinese nata nel 2016, inizialmente col nome di Musical.ly. C’è da dire che effettivamente questo social network su video musicali ha dato modo a tanti utenti di diventare delle vere e proprie celebrità. Molti di questi sono giovanissimi ma hanno già conquistato una popolarità enorme. Conosciamo meglio uno di loro, Marco Cellucci. Questo ragazzo, appena diciottenne, si è rivelato un vero fenomeno del web ed un grande talento, al punto che anche Francesco Facchinetti lo ha notato e fatto entrare nella sua agenzia. Scopriamo qualche curiosità su di lui.

Marco Cellucci: età, vita sentimentale ed altro sul famoso tiktoker

Nato il 4 giugno 2002, Marco Cellucci fin da bambino è sempre stato attratto dalla videocamera; prima di spopolare su Tik Tok, ha aperto un suo canale YouTube. Proprio qui ha postato il suo primo video nel 2016. Inoltre, questo talentuoso e bel ragazzo ha avuto un’idea a dir poco geniale che ne ha poi decretato lo strepitoso successo anche su Tik Tok. Cominciò infatti a pubblicare dei video tutorial in cui spiegava agli altri utenti come creare video su Musical.ly e questo gli ha permesso di farsi conoscere da sempre più persone che hanno ricondiviso i suoi video, in una ‘reazione a catena’ che è poi la chiave del successo sul web. Per un mago di Internet come lui, anche altri social come Twitter e Ask.fm sono un libro aperto. Riguardo alla sua vita privata, al momento Cellucci dovrebbe essere fidanzato con una ragazza quasi sua coetanea. Attivissimo anche su Instagram, Marco condivide sul suo profilo vari scatti della sua vita quotidiana ottenendo una pioggia di like e commenti ad ogni post.

Insomma, questo ragazzo è davvero una delle migliori scoperte del web: gli auguriamo tanta fortuna nella sua carriera.