Matilde Gioli è una delle più grandi giovanissimi attrici, ma sapete che c’è un retroscena davvero incredibile sul suo conto? I dettagli.

L’abbiamo potuta ammirare negli ultimi episodi di Doc-Nelle tue Mani, ma Matilde Gioli, nonostante sia davvero giovanissima, decanta di un successo davvero clamoroso. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo ed, in particolare, della recitazione avviene nel 2014. Quando, con la sua partecipazione al film di Paolo Virzì ‘Il capitale umano’, la giovanissima attrice milanese riesce ad ottenere numerosi e preziosi riconoscimenti. Da qui, quindi, si può ben capire che la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Infatti, subito dopo il suo esordio sul grande schermo, nello stesso anno, Matilde fa il suo debutto sul piccolo schermo con ‘Gomorra-La Serie’. E da lì, poi, è tutto in salita. Non soltanto, infatti, l’abbiamo vista come attrice in diversi film cinematografici, ma l’abbiamo anche vista recitare in diverse serie televisive. A partire, come dicevamo precedentemente, ‘Gomorra-La Serie’. Fino a ‘Doc-Nelle tue Mani’ e diverse altre. Ebbene, ma cosa sapete esattamente su di lei? Sapete che sul suo conto abbiamo appena saputo un retroscena davvero incredibile? Si, è proprio così. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Matilde Gioli, un retroscena davvero ‘clamoroso’: ne eravate a conoscenza?

Classe ’89, Matilde Gioli, nonostante la sua giovane età, decanta di un successo davvero clamoroso. Protagonista indiscussa di numerose pellicole cinematografiche e serie televisive, l’attrice milanese vanta di un curriculum ricco di esperienze lavorative davvero impressionanti. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? In diversi nostri articoli, vi abbiamo parlato del tragico incidente di cui è stata protagonista quando era davvero piccolissima e del drammatico lutto che ha vissuto, ma soltanto adesso, però, siamo venuti a conoscenza di un retroscena davvero incredibile. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, nulla di ‘grave’. Piuttosto, leggendo con attenzione la sua biografia, abbiamo scoperto che il suo cognome ‘Gioli’ non è assolutamente quello paterno, come consueto, bensì quello materno. Si, avete letto proprio bene. Con il passare degli anni, sembrerebbe che Matilde abbia scelto di adottare il cognome di sua mamma. Perché? Purtroppo, non possiamo darvi una risposta certa. Fatto sta che, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che l’attrice milanese abbia fatto questa ‘scelta’.

Matilde sarà al Festival di Sanremo 2021

Tenetevi forte, carissimi suo estimatori: sembrerebbe proprio che Matilde Gioli calcherà il palco del Festival di Sanremo. In che vesti? Come co-conduttrice, certo!

Noi non vediamo l’ora di vederla al Festival di Sanremo, ma soprattutto, nella seconda stagione di Doc-Nelle tue Mani. Voi?