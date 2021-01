E’ passato a miglior vita Matteo Troiano, il ‘Pavarotto’ di Striscia la Notizia: a dare la triste notizia è Ezio Greggio con un tweet. L’uomo aveva 78 anni.

Matteo Troiano, noto anche con il soprannome Maestro Pavarotto, si è spento all’età di 78 anni. A dare la triste notizia è Ezio Greggio con un messaggio su Twitter: “È mancato Matteo Troiano il cantante stonato che tanti anni fa avevamo ribattezzato “Pavarotto”. Fece tante ospitate a Striscia e a Veline . Oltre che un personaggio divertente era un signore ironico, educato, simpatico. Ci mancherà. Ciao Matteo”.

Non sono state rese note le cause del decesso ma il mondo dello spettacolo italiano piange un uomo che ha fatto sorridere tutti.

E’ venuto a mancare Matteo Troiano, il cantante e personaggio televisivo che molti anni fa hanno ribattezzato ‘Pavarotto’. Il signor Troiano aveva 78 anni, ad agosto 2021 ne avrebbe compiuti 79. E’ un personaggio diventato noto grazie a Striscia La Notizia che lo ospitava nel periodo in cui si svolge il Festival di Sanremo. Matteo era protagonista della rubrica dedicata ‘Dietro le quinte maledette’. Il suo cavallo di battaglia era cercare di cantare canzoni durante il tg satirico: la particolarità stava nel fatto che il suo modo di cantare era sempre stato stonato e rauco!

Iniziò la carriera come cantante, suonando anche la fisarmonica: in un’intervista, si legge su Wikipedia, l’artista venuto a mancare il 29 gennaio, raccontò proprio come è nato il suo personaggio. Durante un provino si accorse che nessuno gli degnava di ascolto, così iniziò a stonare di proposito per attirare l’attenzione: è così che è nato il suo personaggio simpatico.

