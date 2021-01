Nicolò Zaniolo è l’attuale centrocampista della Roma, ma conoscete proprio tutto di sua mamma Francesca Costa: i dettagli.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Nicolò Zaniolo. Classe ’99, il giovanissimo calciatore è uno degli attuali centrocampisti della Roma e della Nazionale Italiana. Ha soltanto ventidue anni, da come si può chiaramente comprendere. Eppure, il suo successo è davvero alle stelle. E, diciamoci la verità, ammirando con attenzione le sue prodezze al centro del campo non facciamo affatto a capirne il motivo. All’interno della famiglia Zaniolo, però, il giovane Nicolò non è l’unico a godere di un successo davvero incredibile. Non soltanto, infatti, suo padre Igor è stato un eccellente e memorabile calciatore, ma anche la sua mamma è completamente al centro dell’attenzione. Il motivo? Beh, la risposta non è assolutamente difficile: Francesca Costa, questo è il nome della donna, decanta di una bellezza davvero incredibile. Ebbene, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Siete proprio curiosi di conoscere ogni cosa su di lei? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Di seguito, infatti, non soltanto passeremo in rassegna la sua età e dove rintracciarla su Instagram, ma vi parleremo anche della sua vita privata. A partire, quindi, da suo marito e del loro primo incontro fino a quanti figli ha la coppia.

Chi è Francesca Costa, la mamma di Nicolò Zaniolo: età, lavoro ed Instagram

Francesca Costa, come dicevamo precedentemente, è la bellissima mamma di Nicolò Zaniolo. Ecco, ma cosa occorre sapere esattamente su di lei? Se da una parte, infatti, il giovane di Massa fa parlare tutti per le sue prodezze al centro del campo. Dell’altra parte c’è la sua mamma che ha catturato il centro dell’attenzione per il suo immenso fascino e spudorata bellezza. Ecco, ma cosa occorre sapere esattamente su di lei? Siete proprio curiosi di conoscere ogni cosa su di lei? Tranquilli, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Procediamo, però, con ordine. Stando alle poche informazioni che abbiamo su di lei, Francesca Costa è nata a La Spezia, città ligure, nel 1978. Al momento, non sappiamo che professione svolga. Una cosa, però, è certa: sembrerebbe non essere affatto la manager di suo figlio, piuttosto soltanto una presenza costante nella vita del giovane Zaniolo. Ecco, ma vi abbiamo tanto parlato di un fascino irresistibile, ma siete curiosi di sapere dov’è possibile vederlo? Ebbene, se anche voi siete desiderosi di seguire la bellissima Francesco Costa su Instagram, il suo profilo social è proprio questo. E, vi assicuriamo, è davvero seguitissimo.

Chi è suo marito e come si sono conosciuti

Ovviamente, una bellezza del genere non poteva assolutamente rimanere single. Infatti, come dicevamo precedentemente, Francesca Costa è felicemente sposata con Igor Zaniolo, anche lui un famosissimo calciatore. Ecco, ma sapete come i genitori del giovane centrocampista si sono conosciuti. Da come raccontato dalla diretta interessata in una sua intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, sembrerebbe che l’incontro con il suo futuro marito sia avvenuto quando lei aveva soltanto diciannove anni. ‘L’ho incontrato in un centro di abbronzatura gestito da mia cugina a La Spezia’, ha iniziato a raccontare Francesca.

Seguirete la puntata di C’è Posta per Te dove, insieme a suo figlio Nicolò, Francesca sarà ospite? Noi decisamente si!