Dopo l’incontro tra suo fratello Andrea e il padre Walter, il giovane Nicolò Zenga reagisce sul suo canale Twitter ufficiale: il messaggio.

Proprio nel corso della puntata di ieri, Venerdì 29 Gennaio, del GF Vip, Andrea Zenga e suo padre Walter hanno avuto la possibilità di incontrarsi nuovamente. Come raccontato dal diretto interessato nel corso del suo percorso nella casa di Cinecittà, l’ex concorrente di Temptation Island non ha rapporti con suo padre da diversi anni. Ed è proprio per questo motivo che il famoso reality di Canale 5 ha permesso loro di incontrarsi nuovamente. E, soprattutto, di confrontarsi. È proprio in quest’occasione che padre e figlio si sono ritrovati faccia a faccia come mai prima d’ora. Ed hanno potuto finalmente dirsi quello che, molto probabilmente, in tutti questi anni, non si sono mai detti. Entrambi, infatti, hanno chiaramente detto di essere consapevoli di aver sbagliato, ma anche di essere pronti a voltare pagine. ‘Io la porta te la lascio aperta’, ha detto il giovane Andrea a suo padre. Un confronto molto emozionante, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, non è assolutamente passato inosservato. A distanza di pochissime ore, infatti, è arrivata la reazione di Nicolò Zenga, fratello di Andrea ed altro figlio di Walter.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Nicolò Zenga reagisce al confronto tra Andrea e suo padre Walter: lo sfogo

Il confronto tra Andrea Zenga e suo padre Walter, lo sappiamo benissimo, non è assolutamente passato inosservato. Non soltanto agli occhi dell’ex concorrente di Temptation Island, che, appena saluto suo padre, ha avuto un’emozionante reazione, ma nemmeno a quelli di Nicolò Zenga, altro figlio del campione di calcio. Il giovane, infatti, è stato più volte nominato durante il confronto tra padre e figlio in diretta televisiva. È proprio per questo motivo che, a mente lucida, non ha potuto fare a meno di esprimere chiaramente la sua opinione. Attraverso un brevissimo messaggio condiviso sul suo canale Twitter ufficiale, il giovane Nicolò ha espresso il suo parere in merito. Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Ecco. Sono proprio queste le esatte parole che, attraverso un messaggio su Twitter, Nicolò Zenga ha detto in merito al confronto di suo fratello Andrea con suo padre. Cosa ne pensate?