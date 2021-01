Sabrina Salerno ha mostrato a tutti i suoi follower uno scatto di quando era giovane: la showgirl e cantante italiana era uno schianto, proprio come oggi!

Oggi, sabato 30 gennaio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Lo show condotto da Silvia Toffanin regalerà come sempre dichiarazioni emozionanti, rivelazioni e tanti scoop: vi abbiamo già anticipato qualcosa…Tra gli ospiti di oggi c’è anche lei, la cantante, showgirl ed attrice divenuta celebre negli anni ’80. Parliamo di Sabrina Salerno che è sempre stata amata dal pubblico italiano non solo per le sue doti ma anche per la sua bellezza travolgente. La classe ’68 è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020: ha preso parte alla seconda ed all’ultima serata dello show più amato dagli italiani. Torna oggi in tv per raccontare di sé, della sua vita a Silvia Toffanin ed al pubblico di Canale 5. Noi però , qui vi mostriamo uno scatto del passato che abbiamo pescato dal suo canale Instagram: oggi è davvero incantevole, esattamente come tanti anni fa. Guardate la vecchia fotografia!

Sabrina Salerno da giovane: la showgirl mostra uno scatto inedito, fan incantati

Sabrina Salerno è sempre stata una delle donne più amate e desiderate d’Italia. La sua bellezza è sempre stata ammirata da tutti: sui social la cantante e showgirl è molto attiva e pubblica spesso scatti che mettono in risalto le sue forme. Ha deciso di mostrarsi anche da giovanissima: Sabrina a novembre 2020 ha mostrato una fotografia che ha incantato letteralmente tutti. Date un’occhiata:

Capelli mossi, pendenti alle orecchie ed un trucco semplice, che mette in risalto ancora di più la sua bellezza: Sabrina Salerno ha incantato tutto il popolo del web con questa fotografia. Pieno di like e commenti: “Mi piaci da morire”, “Come fai ad essere sempre così perfetta?” sono alcuni dei pensieri degli utenti che si leggono.