Saldi invernali, i 5 acquisti da non perdere assolutamente con gli sconti: essere alla moda risparmiando si può, di cosa non devi fare a meno

Il periodo dei saldi è sicuramente uno dei periodi dell’anno più atteso dalle donne. Dopo aver speso e sperperato per i regali di Natale, l’unica cosa che ci fa davvero felici è regalarci qualche coccola, e anche qualche vestito nuovo! Quante volte siamo passate davanti al nostro negozio preferito o nella galleria del centro commerciale e abbiamo pensato: “Bellissimo quel completo, bellissima quella borsa… Oh e quelle scarpe sono divine!“, ma poi visti i prezzi ci siamo subito dette: “Oh mamma che prezzo… Aspetterò i saldi“. C’è a chi sarà capitato almeno una decina di volte nella vita e chi invece mente spudoratamente. A chi non fanno gola i saldi? Le vere fashion addicted sanno che acquistare con i saldi ci da la possibilità non solo di acquistare quello che ci piace, ma allo stesso prezzo di un solo capo non in saldo, acquistarne almeno 2 o 3. Quindi, che siano lodati i saldi, soprattutto l’ultima settimana di sconti, dove con un po’ di pazienza e anche di fortuna, si riescono a fare gli affari migliori.

Saldi invernali, i 5 acquisti da non perdere: come essere alla moda risparmiando

Ma è importantissimo non dimenticare una cosa, fare acquisti pazzi con i saldi può essere davvero una terapia per la mente e soprattutto super divertente. Ma allo stesso tempo può capitare che una volta tornate a casa possiamo renderci conto di non aver acquistato nulla di veramente importante. Quindi cosa fare per evitare di incappare in questo fastidiosissimo problema? Sicuramente tenere ben a mente prima cosa realmente ci può occorrere è fondamentale, ma ci sono quei capi must have, che sarebbe bene sempre riuscire ad acquistare durante i saldi. Noi abbiamo pensato di stilarvi una lista di 5 articoli che assolutamente non potete non acquistare con i saldi.

Da premettere che quelli che vi andremo ad indicare sono i così detti ‘Evergreen‘ cioè che non passano mai di moda, quindi non preoccupatevi di acquistarli quasi a fine inverno e quindi di poterli sfruttare poco. Questi sono articoli che nel guardaroba è sempre bene avere e che sicuramente ci faranno sentire ancor più belle e sicure di noi stesse:

Maglioni di qualità: I maglioni non hanno età, hanno tagli basic e per questo motivo uno stesso maglione lo mettiamo per anni anni e anni, finché non è troppo rovinato e va mandato in pensione. Per questo motivo, durante i saldi, sarebbe bene acquistare almeno un maglione di buona qualità. E’ un investimento da fare per gli anni avvenire. Prediligete ovviamente i colori neutri e quelli che maggiormente vi esaltano l’incarnato. Che sia di Cashmere o 100% lana, l’importante è riuscire con una somma minima a portare a casa un capo di grande qualità. Questa è sicuramente la cosa più importante. Se preferite potete prenderne tre, uno con scollo a U, uno con scollo a V e un dolcevita. Cappotto elegante: lo sappiamo bene, i giubbini sono uno di quei capi la cui moda cambia di anno in anno, ecco perché noi vi abbiamo parlato di cappotto classico. Il cappotto ha uno stile raffinato, adatto un po’ a tante occasioni diverse e se di qualità, è in grado di dare lo stesso grado di tempore di un piumino. I cappotti classici ed eleganti non possono mai mancare nel nostro guardaroba, ecco perché bisognerebbe sempre approfittare dei saldi per riuscire a regalarsi questo tipo di abito. Tuta sportiva: le tute sportive sono per lo più basic e per questo motivo acquistare questo capo con i saldi è un’ottima idea. Scegliete con cura ovviamente il tessuto che preferite e guardate nell’ottica che la indosserete diverse anni, quindi anche se non potete sfruttarla subito, lo farete più avanti. Preferite tessuti caldi per la stagione invernale e con tagli che sapete vi staranno bene. Ovviamente attenti anche ai colori, pensando all’inverno non scegliete colori troppo ‘estivi’. Pantaloni evergreen: non parliamo del pantalone dell’anno, quello con quello strappo glitterato o le catene o il taglio a zampa di elefante. Parliamo di pantaloni dal taglio basic e classico, versatili e adattabili a qualsiasi tipo di occasione. Avere 2 o 3 paia di questi pantaloni nel proprio guardaroba è necessario e indispensabile. Un po’ come i cappotti classici, non vanno mai in pensione e non passano mai di moda. Per questo motivo rappresentano un ottimo investimento da fare con i saldi. Pigiama: sembrerà davvero banale, ma non lo è… Spesso in casa siamo abituati a dormire con la tuta, con i pigiami spaiati, in mutande… o anche senza niente!! Non è mica un segreto… Ma cosa succede quando poi dobbiamo andare magari fuori per un weekend o in vacanza? La prima cosa a cui pensiamo è: “E ora che porto per dormire?”. Ecco perché sarebbe bene acquistare almeno un buon pigiama che sia anche fashion, oltre che caldo e comodo. In modo da non farci cogliere alla sprovvista e soprattutto non spendere un occhio della testa, quando possiamo acquistare un buon prodotto a costi molto più contenuti!

Insomma, questi sono tutti quei capi che è bene tenere a mente e che sono davvero degli acquisti intelligenti da fare in periodo di saldi. Ovviamente, così come gli indumenti, anche per le scarpe vale più o meno lo stesso principio, ma ve ne parleremo in un altro post!