Attrice, cantante, conduttrice, Serena Autieri è un vero portento, una fonte inesauribile di talento ed energia: è laureata? Il percorso di studi che non immaginereste

Descrivere il suo talento in poche righe sarebbe davvero difficile. Serena Autieri è un’artista completa, capace di cimentarci nella recitazione, nella conduzione e nel canto. Come dimenticare la sua performance come doppiatrice di “Elsa” nell’amatissimo Frozen? Le sue doti canore le ha ampiamente dimostrate in diverse occasioni, come con la partecipazione a Tale e Quale Show. La sua carriera televisiva e cinematografica, poi, è un vero successo. Bellissima, dotata di un fascino incredibile e di un sorriso solare e incantevole. Aveva sorpreso i fan, diversi anni fa, con uno scatto che la ritraeva con un look davvero inedito ed eccezionale. Seguitissima dal pubblico tramite il suo profilo Instagram, c’è però qualcosa che non sapete di lei. Non tutti, infatti, conoscono il percorso di studi compiuto da Serena Autieri: la splendida artista è laureata?

Serena Autieri, in cosa è laureata la talentuosa artista

Nata in Campania, per la precisione originaria di Napoli, la sua predisposizione artistica la accompagna fin da piccolissima. Per questo motivo asseconda la sua passione cimentandosi nello studio della danza, del canto e della recitazione. Un talento come il suo non può passare in osservato e, a soli ventun anni, incide il suo primo disco. Prima di dedicarsi totalmente al mondo dello spettacolo, Serena Autieri ha portato a termine gli studi. Si è infatti diplomata all’Istituto d’Arte. Coadiuvando la sua carriera di attrice e l’Università, la splendida attrice si è poi iscritta alla facoltà di Architettura alla Federico II di Napoli. Tuttavia, pare che la splendida artista non abbia completato il percorso accademico. Oggi Serena Autieri è una vera stella dello spettacolo, oltre ad essere felicemente sposata e mamma di una bellissima bambina nata nel 2013.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

Siamo certi che molti di voi non erano a conoscenza del percorso scolastico della splendida e talentuosa artista.