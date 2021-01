Walter Zenga, dopo il faccia a faccia con il figlio al Grande Fratello VIP, torna in tv: ecco dove lo rivedremo.

Ieri sera, venerdì 29 gennaio, il Grande Fratello VIP è stato ricco di sorprese e colpi di scena. Pierpaolo Pretelli è stato nominato secondo finalista, c’è stato anche il confronto tra ‘titani’: Alba Parietti e Maria Teresa Ruta si sono incontrate! Non è tutto: il colpo di scena c’è stato quando è avvenuto il faccia a faccia tra Walter Zenga e suo figlio Andrea, concorrente del reality. Parole forti sono volate tra padre e figlio, entrambi hanno poi confessato i loro errori e si sono promessi che, una volta terminato il reality, si incontreranno per parlare del loro rapporto. Dopo il confronto con il papà, Andrea ha avuto una reazione molto forte: il giovane concorrente è scoppiato in lacrime. La novità è un’altra: Walter Zenga, volto noto nel mondo del calcio, dopo esser stato al Grande Fratello VIP sarà di nuovo in tv.

Walter Zenga, dopo il GF VIP torna in tv: lo rivedremo proprio lì

Walter Zenga è stato ieri sera, 29 gennaio, al Grande Fratello VIP per un faccia a faccia con il figlio. Il momento è stato molto emozionante e seguito dal pubblico di Canale 5: i due si sono promessi che una volta terminato il reality si incontreranno per riparlare senza telecamere del loro rapporto. C’è una clamorosa novità: il volto noto nel mondo del calcio torna in televisione. Zenga sarà ospite di Live Non è la D’Urso domenica 31 gennaio 2021.

“Ciao Barbara, sono in aereo, in volo. Ci vediamo in studio da te” sono le parole dell’ex portiere in un video messaggio mandato in onda da Barbara D’Urso nel suo Pomeriggio Cinque. La conduttrice di Live ha svelato ai suoi telespettatori che Walter Zenga sarà in diretta domenica sera a Live Non è la D’Urso: “Succederanno tante cose, sarà contro le cinque sfere“.