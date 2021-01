Anticipazioni Beautiful, domenica 31 gennaio: terribile incidente Thomas, il giovane Forrester rischia la vita; è colpa di Hope.

Colpi di scena a non finire nella soap opera Beautiful. Sono puntate cruciali, quelle trasmesse in questi giorni su Canale 5. Thomas Forrester e Hope Logan, infatti, stanno per arrivare alla resa dei conti, per quanto riguarda l’adozione del piccolo Douglas. Hope era convinta di riuscire a circuire il giovane Forrester senza conseguenze, ma ha sottovalutato la mente diabolica del figlio di Ridge. Che nelle prossime puntate ci regalerà delle sorprese davvero shock. Ma cosa accadrà nella puntata di oggi, domenica 31 gennaio 2021? Ecco per voi le anticipazioni dettagliate. Tenetevi forti, accadrà di tutto.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Anticipazioni Beautiful, domenica 31 gennaio: terribile incidente Thomas è morto?

Se Hope pensava di riuscire a convincere Thomas a firmare i documenti senza ottenere nulla in cambio, si sbagliava di grosso. Il giovane Forrester è sempre più deciso ad avere quello che ha richiesto: andare a letto con Hope. Quest’ultima, nonostante gli avesse fatto credere che si sarebbe concessa, non ha alcuna intenzione di farlo. Come finirà? Non bene. Thomas su tutte le furie sarà sempre più insistente e Hope è costretta a fare qualsiasi cosa per scappare. Scappa dall’ufficio, ma Thomas la rincorre senza darle tregua. I due si ritroveranno in un magazzino della Forrester, dove Hope, per liberarsi da lui, spingerà Thomas in un’enorme vasca piena di acido fluoridico! Un momento shock, avvenuto mentre la Logan cercava di difendersi, su una scala sospesa nel vuoto. Thomas cadrà in una delle cisterne di acido, che si trovano alla base della stanza. Hope è disperata all’idea di aver ucciso Thomas, che effettivamente sembra essere morto. Ma a Beautiful, si sa, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo…

Per scoprire tutte le novità e le sorprese della serie tv americana più amata di sempre, non vi resta che collegarvi su Canale 5 al solito orario delle 13 e 40. Sarà una puntata davvero imperdibile.