Anticipazioni Domenica In, puntata del 31 gennaio: tanti super ospiti presenti in studio, e anche lei, l’amata conduttrice, in collegamento da casa.

Una nuova puntata dell’amatissima trasmissione Domenica In andrà in onda oggi, domenica 31 gennaio, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Ogni volta, il programma condotto dalla bellissima Mara Venier conquista il pubblico, che si mostra sempre più preso dalla interviste degli ospiti presenti. Grandi artisti e importanti personaggi della televisione diventano protagonisti di lunghe conversazioni con Zia Mara, tra confessioni inaspettate e risate assicurate. Ebbene, chi saranno gli ospiti di questa nuova scoppiettante puntata? Scopriamo insieme, tenetevi pronti, sono tutti amatissimi.

Anticipazioni Domenica In, puntata del 31 gennaio: tutti gli ospiti presenti in studio

Oggi, domenica 31 gennaio, ci sarà una nuova puntata dell’amatissima trasmissione Domenica In, e ancora una volta ci saranno tantissimi ospiti presenti. Mara Venier al timone del programma continua a conquistare il pubblico, grazie non solo alla sua brillante personalità, ma ovviamente i telespettatori sono sempre presi da quanto i personaggi del mondo dello spettacolo rivelano ai microfoni della conduttrice. Nella puntata che andrà in onda tra poche ore, ci sarà una delle artiste più amate in assoluto, ovvero Ornella Vanoni, che si racconterà in una lunga intervista, e presenterà il nuovo album appena uscito, Unica. A seguire, ma da collegamento dalla sua casa, lei, Antonella Clerici, al timone del nuovo seguitissimo programma E’ sempre mezzogiorno. La presentatrice ci racconterà alcuni segreti del nuovo format, che come sappiamo, sta riscontrando un grande seguito.

Forte Attesa per l’arrivo in studio di Caterina Balivo, che proprio da pochissimo ha fatto il suo ritorno in televisione, vestendo il ruolo di giudice della trasmissione Il Cantante mascherato. La Balivo si confesserà ai microfoni di Zia Mara, in un inaspettato confronto. E ancora, presenti il giornalista Roberto Poletti, Kabir Bedi, in collegamento dall’India e Alessandra Martines, da remoto anche lei, ma da Parigi. Ci sarà, come sempre, un ampio spazio dedicato anche alla musica, e tra gli ospiti ci sarà lui, Mario Biondi, che presenterà ai telespettatori il suo nuovo singolo Cantaloupe Island. Ovviamente, come ogni Domenica, si parlerà della situazione di emergenza Coronavirus che il nostro Paese sta vivendo, e della campagna di Vaccinazione avviata.