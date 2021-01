Anticipazioni Live Non è la D’Urso, 31 gennaio: in studio sarà presente il padre dell’amato concorrente, che sfiderà le cinque temibili sfere.

Mancano soltanto poche ore, e anche questa sera, andrà in onda una nuova scoppiettante puntata di Live non è la D’Urso. Il programma condotto da Barbara D’Urso sta riscontrando un successo incredibile, tanto da posizionarsi tra i più visti della domenica sera. Un talk show che vede la presenza di numerosi ospiti, pronti a rivelare confessioni inaspettate e a confrontarsi con altri importanti personaggi della televisione. Questa sera ad attenderci una puntata davvero entusiasmante, a quanto pare, tra gli ospiti ci sarà proprio lui, il padre dell’amato concorrente del Grande Fratello Vip, e dovrà affrontare le cinque temibili sfere.

Anticipazioni Live Non è La D’Urso, puntata del 31 gennaio: ci sarà un ospite molto atteso

A quanto pare, stando alle parole della conduttrice, la puntata che andrà in onda questa sera sarà ricca di colpi di scena. Live Non è La D’Urso è un programma che continua a riscuotere un successo straordinario, e questo è dovuto non solo grazie agli ospiti presenti, che ogni volta sono pronti a sorprendere i telespettatori, ma ovviamente il seguito del talk show si deve anche a Barbara D’Urso, che con la sua forte personalità e la sua spontaneità riesce ad immergere completamente il pubblico nelle vicende raccontate. Anzi, la presentatrice fa spesso le veci degli italiani, in particolar modo, in questo periodo di emergenza sanitaria, ha posto più volte questioni a specialisti che turbavano i tanti cittadini. Come abbiamo anticipato, la puntata che andrà in onda oggi, 31 gennaio, sarà ricca di colpi di scena. La D’Urso ha rivelato che ci sarà un ospite molto atteso, che dovrà scontrarsi con cinque temibili sfere. Ebbene sì, tenetevi pronti, perchè ci sarà proprio lui, Walter Zenga, il padre di Andrea Zenga, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

L’allenatore dopo la sua presenza nel reality per un confronto con il figlio, approderà nuovamente in televisione, ma questa volta a Live Non è La D’Urso. Sicuramente, sarà una serata da non perdere, e come sempre, l’attesa è già alle stelle. E voi seguirete la nuova scoppiettante puntata? Noi, non vediamo l’ora!