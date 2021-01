Adorabile e meravigliosa Antonella Clerici, volto amatissimo del mondo televisivo, ha rivelato, qualche tempo fa, un magico retroscena sul suo compagno: il primo e indimenticabile regalo

Antonella Clerici è una donna dai mille talenti, dalla dolcezza straordinaria e il sorriso capace di incantare il pubblico. Conduttrice amatissima, uno dei volti più iconici della televisione, ha fatto il suo grande ritorno sul piccolo schermo qualche mese fa, per la gioia infinita dei fan. Mamma di una bambina meravigliosa, nata dalla relazione poi terminata con Eddie Mertens, oggi è una donna innamorata e felice. A raccontare un magico retroscena che riguarda proprio il suo compagno, è stata la stessa Antonella Clerici, ospite qualche anno fa di “Domenica In” e di Mara Venier. Il primo e indimenticabile regalo che l’uomo le ha fatto, simbolo di un amore davvero profondo e straordinario.

Antonella Clerici, il primo e indimenticabile regalo del suo compagno

“Ridiamo sempre” ha rivelato Antonella Clerici a Domenica In, qualche anno fa. “L’ho incontrato tramite un’amica che mi diceva sempre: conosco un uomo che è il tuo specchio” ha detto, parlando di Vittorio Garrone, il suo compagno. “Anni dopo mi disse: “Sai che Vittorio si è separato e tu anche” ha spiegato. “Un giorno eravamo tutti e tre a Roma, casualmente: siamo andati tutti in un ristorante” ha aggiunto. “Lei ad un certo punto mi ha detto: “Io mi sono sentita come se non ci fossi più”, perché si era creato subito un feeling” ha confessato. “Lui ha saputo corteggiarmi, ha saputo aspettare” ha detto Antonella Clerici. “La cosa bellissima che ha fatto, il suo primo regalo è stata una clessidra e mi ha detto: “Per tutto il tempo che ti serve” e mi ha lasciato decidere con calma”. Un momento magico, romantico ed emozionante, che rappresenta il profondo e purissimo sentimento che lega Antonella e Vittorio.

Un racconto dolcissimo e molto toccante che la splendida Antonella Clerici ha condiviso con il pubblico e i fan.