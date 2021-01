In una sua intervista a Verissimo, Antonella Clerici ha raccontato del difficile momento vissuto anni fa: la perdita che l’ha addolorata.

È la vera e propria regina della televisione italiana, Antonella Clerici. Ritornata sul piccolo schermo nel Settembre scorso, la bellissima e simpaticissima ‘Antonellina’ nazionale è la protagonista indiscusso del mezzogiorno italiano. In onda, dal Lunedì al Venerdì, con il suo programma di cucina e di tanto divertimento, ‘È sempre mezzogiorno’, la conduttrice milanese è ritornata a fare compagnia il suo tanto caro ed amato pubblico italiano verso ora di pranzo. Il suo, lo sappiamo benissimo, è stato un ritorno tanto atteso. E, soprattutto, tanto desiderato. Anche perché, come ricorderete, dopo l’addio definitivo a ‘La Prova del Cuoco’, la Clerici aveva deciso di dedicarsi completamente ad altro. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: perché, dopo quasi vent’anni di conduzione del famoso e storico cooking show di Rai Uno, Antonella ha voluto salutarlo? Come raccontato dalla diretta interessata in più occasioni, sono state davvero diverse le motivazioni che l’hanno spinta a dire ‘addio’. Una, senza alcun dubbio, è da rintracciare in un difficilissimo momento vissuto. ‘È stato uno choc’, ha detto Antonella Clerici a Silvia Toffanin nel 2019. Scopriamo i dettagli.

Antonella Clerici, un momento davvero difficile: la dolorosa perdita che l’ha segnata

Esattamente un anno prima del suo ritorno ufficiale in Rai con il suo fantastico programma ‘È sempre mezzogiorno’, Antonella Clerici si è lasciata andare ad una lunga ed emozionante intervista a Silvia Toffanin e al pubblico di ‘Verissimo’. In quest’occasione, oltre a parlare della sua immensa carriera e del suo rapporto con la piccola Maelle, la conduttrice milanese non ha potuto fare a meno di svelare i motivi per cui, dopo diciotto anni, ha deciso di dire ‘addio’ a La Prova del Cuoco. ‘Lavorare per tanti anni in diretta a Roma quando la mia vita mi portava di nuovo al Nord’, ha iniziato a spiegare la Antonellina Nazionale. Svelando, quindi, quali sono stati i motivi che l’hanno presa a prendere questa decisione. Ma non solo. A ‘condizionare’ fortemente questi suoi pensieri, c’è stato anche un episodio drammatico. ‘È stato uno choc’, ha detto la Clerici a Silvia Toffanin per spiegare il dolore provato in un momento davvero difficilissimo. Facciamo riferimento, in particolare, alla morte del grandissimo Fabrizio Frizzi. Al quale, come detto più volte, Antonella era fortemente legata. ‘Lui è venuto in studio a La Prova del Cuoco il 6 Dicembre, il giorno del mio compleanno. Dopo tre mesi non c’era più e questa è stata una cosa che mi ha fatto pensare ancora più velocemente’, ha detto la conduttrice milanese alla padrona di casa.

‘La morte di Fabrizio ha accelerato delle scelte che, forse, avrei dovuto prendere più con calma’, ha concluso Antonella Clerici.