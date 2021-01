Dopo la separazione dal padre dei suoi figli, Arianna David si è sposata con David Liccioli: scopriamo chi è il marito dell’ex Miss Italia.

Come molti ricorderanno, Arianna David che abbiamo visto oggi ospite a Domenica Live, fu eletta Miss Italia nel 1993. Nata a Roma il 3 giugno del 1973, dopo essersi diplomata al liceo artistico, si lancia nel mondo dello spettacolo: prima la partecipazione a vari spot pubblicitari e poi la grande occasione nel 1993 con la vittoria a Miss Italia. Da lì diventa un’affermata conduttrice tv e testimonial di grandi marchi. Nel suo curriculum, collaborazioni importanti accanto ai grandi della tv: Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Carlo Conti, sono solo alcuni dei nomi più prestigiosi con i quali l’ex miss ha avuto l’onore di lavorare. Nel 2006 e nel 2012 è stata nel cast de L’Isola dei Famosi e da settembre 2020 è tra gli ospiti fissi del contenitore mattutino di Mediaset, Mattino Cinque. Sulla sua vita privata, sappiamo che Arianna è felicemente sposata con David Liccioli: scopriamo chi è suo marito.

Arianna David, chi è suo marito David Liccioli

Arianna David è stata impegnata per diversi anni con l’imprenditore Marco Bocciolini, da cui ha avuto due figli: Tommaso nel 2005 e Gregorio nel 2008. Nel 2010 i due si separano e nel 2016, grazie ad un’amica in comune, la David conosce quello che diventerà suo marito, David Liccioli. Dopo un breve fidanzamento, lui le chiede di sposarlo durante una puntata di Domenica Live e i due decidono di pronunciare il fatidico ‘sì’. “Incontrare David è stato un dono del cielo – ha raccontato felicissima l’ex Miss Italia – È come se il destino avesse voluto ricompensarmi di tutte le sofferenze subite. Sto vivendo un momento bellissimo. Penso di non aver mai amato nessuno come lui. Anche perché, altrimenti, non farei il passo delle nozze: è l’ultima cosa che avrei potuto immaginare”.

Su David non si hanno molte informazioni, anche perché il suo account Instagram è privato, ma sul profilo della bellissima conduttrice si possono vedere tanti scatti che ritraggono la coppia. Da Facebook si può vedere che anche lui è romano come la moglie.