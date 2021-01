A distanza di pochissime ore dalla sua eliminazione da Amici, Arianna Gianfelici ha rotto il silenzio sui social: cos’è successo.

Proprio nel corso dell’appuntamento di ieri, Sabato 30 Gennaio, di Amici, Arianna Gianfelici ha dovuto definitivamente abbandonare la scuola più ambita d’Italia. Entrata come cantante nel corso della prima puntata del talent, la giovanissima romana ha saputo, ampiamente dimostrare, il suo carisma e il suo forte talento. E, d’altra parte, ce lo conferma il fatto che, per ben tre volte, Arianna sia riuscita a superare alla grande le sfide esterne. L’ultima, quella che è stata mandata in onda ieri pomeriggio, purtroppo, le è stata fatale. Ed è per questo motivo che ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola di Maria De Filippi. Ecco, ma cos’è successo subito dopo la puntata? Cosa avrà mai pensato Arianna? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un messaggio condiviso sul suo canale social ufficiale, la giovanissima Gianfelici ha rotto il silenzio. E si è lasciata andare ad un’inaspettata rivelazione. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Arianna Gianfelici dopo Amici: la rivelazione dopo la sua eliminazione

A distanza di pochissime ore dalla messa in onda della puntata della sua eliminazione dalla scuola di Amici, Arianna Gianfelici ha rotto il silenzio. Ed ha voluto scrivere un lungo ed emozionante messaggio sul suo canale social ufficiale. È proprio in quest’occasione che la giovanissima cantante romana, oltre che ringraziare per tutto l’affetto e supporto dimostratole in questi mesi, non ha affatto potuto fare a meno di lasciarsi andare ad un’inaspettata rivelazione. ‘La mia avventura ad Amici finisce qui. Inevitabilmente ci lascio un pezzo di cuore’, ha iniziato a scrivere la giovane Arianna a corredo di uno scatto mentre è intenta a cantare nella scuola di Maria De Filippi. Ma non solo. Come dicevamo precedentemente, nonostante abbia abbandonato la scuola e i suoi compagni, Arianna si dice pronta ad iniziare nuove avventure. ‘Sono pronta già a ripartire e iniziare a lavorare per portarvi cose nuove, ma soprattutto a mettere in pratica tutte le cose che ho imparato questi mesi, ha scritto ancora la Gianfelici.

Insomma, sembrerebbe proprio che Arianna abbia le idee molto chiare. Noi non vediamo l’ora di riascoltarla, voi?