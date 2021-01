Una bimba bellissima e tenerissima, dagli occhioni che brillano e il sorriso adorabile: oggi è attrice di una fiction amatissima: la riconoscete?

Una bimba adorabile, dal sorriso tenerissimo e gli occhioni che brillano: oggi è un’attrice talentuosa e bellissima che recita in una fiction amatissima. Riuscite a riconoscerla? Guardatela bene, l’espressione dolce e il viso perfetto sono gli stessi che ammiriamo oggi in tv. Lo scatto in questione, che arriva dagli anni ottanta, ritrae un’interprete originaria di Palermo diplomatasi in recitazione all’Accademia Teatro Biondo Stabile. Giunta a Roma per inseguire il suo sogno di attrice, prende parte a diverse fiction tra le più amate sia dai telespettatori che dalla critica. In queste ultime settimane l’abbiamo ammirata in una fiction particolare che ha fatto innamorare il pubblico fin dalla prima messa in onda. Avete capito di chi stiamo parlando?

Una bimba tenerissima, oggi attrice talentuosa: recita in una fiction di successo, la riconoscete?

Oggi è una donna bellissima e dotata di un fascino davvero invidiabile. Non solo splendida, ma piena di talento e capace di trasmettere emozioni pure e sincere. Avete capito di chi stiamo parlando? La bimba che vedete nella foto è la meravigliosa Valentina D’Agostino! L’interprete della dolce “Titti” dell’acclamatissimo “Mina Settembre”. Il personaggio che interpreta in modo magistrale è il ritratto di una donna dotata di una forza immensa, ma anche di una grande fragilità. Valentina D’Agostino ha conquistato i fan con la sua partecipazione a “Piper”, per poi prendere parte a “I Borgia” e “Come fai sbagli”. Abbiamo potuto ammirarla anche in “La Mafia uccide solo d’estate”, oltre che in alcuni episodio di fiction famosissime. “Don Matteo”, “Il giovane Montalbano”, “Il silenzio dell’acqua”, per citarne solo alcune. A condividere il dolcissimo scatto che avete visto è stata la stessa attrice tramite il suo profilo Instagram: l’avevate riconosciuta?

Non ci resta che attendere la nuova puntata di “Mina Settembre”!