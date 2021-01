Caterina Balivo si mostra sui social in ‘dolce attesa’: lo scatto col pancione incanta instagram, davvero meravigliosa!

Proprio oggi, domenica 31 gennaio, sarà presente in qualità di ospite di Domenica In, e si racconterà in una lunga intervista ai microfoni dell’amatissima conduttrice Mara Venier. Caterina Balivo, dopo un periodo di assenza dalla televisione, come abbiamo avuto modo di vedere, è tornata in pista, e questa volta in un ruolo completamente diverso. Infatti, è stata scelta in veste di giudice del programma di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato, che ha avuto inizio venerdì 29 gennaio, e che già ha riscontrato un grande seguito. Caterina è una conduttrice eccezionale, ed anche ex modella. Ha partecipato nel 1999 al concorso Miss Italia, classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme. Successivamente ha esordito come valletta di Fabrizio Frizzi, nella settima edizione di Scommettiamo che…? Da quel momento la sua carriera si amplia notevolmente, fino ad arrivare al successo oggi ottenuto. La Balivo è da sempre seguitissima, e anche sui social, i follower sono sempre attenti a tutto ciò che la presentatrice pubblica. Proprio qui, andando indietro, è apparsa una meravigliosa foto, in sui si mostra in dolce attesa: quanta bellezza!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Caterina Balivo si mostra su instagram in dolce attesa: la foto col pancione conquista i follower

Conduttrice dal talento eccezionale, Caterina Balivo ha una lunga carriera alle spalle. La ricorderemo certamente al timone del programma oggi affidato alla collega Bianca Guaccero, ossia Detto fatto. Con la sua spontaneità e quel sorriso sempre presente riusciva ad immergere il pubblico completamente. Bella e prorompente, ha iniziato partecipando al concorso Miss Italia, dove ha ammaliato i presenti con la sua fascinosa bellezza, che l’ha portata a raggiungere il terzo posto. Caterina, come abbiamo già riportato, è davvero tanto seguita, e anche sui social conta un profilo instagram di ben oltre un milione di follower. Proprio qui, ama condividere spesso attimi della sua quotidianità, ma anche immagini che rappresentano la sua vita lavorativa, come uno degli ultimi scatti mostrati. Infatti, è apparsa durante la prima puntata del programma Il cantante mascherato, dove veste i panni di giudice, con un look incantevole e travolgente, non credete? Ma sui social i follower sono molto attenti, e andando indietro, non è passato inosservato lo scatto in cui si mostra in dolce attesa. Come potete osservare, Caterina è bellissima col pancione, ovviamente si tratta di una foto non recente. Infatti, la data di pubblicazione risale al 2017, quando la conduttrice era in attesa della sua secondogenita.

“Buondì da me e la mia baby”, ha riportato in didascalia la Balivo. Quanta bellezza in una sola foto. Caterina in dolce attesa è un incanto e i suoi tantissimi follower hanno commentato, tempo fa, l’immagine con numerosi complimenti. Come abbiamo anticipato, la conduttrice sarà presente proprio oggi ai microfoni di Mara Venier, e sicuramente sorprenderà il pubblico con la sua intervista.