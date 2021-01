Caterina Balivo e Guido Maria Brera sono felicemente sposati e genitori di due splendidi bambini: com’è nata la loro storia d’amore?

È una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate, Caterina Balivo. Attualmente in onda con ‘Il Cantante Mascherato’ in qualità di giudice, la bellissima napoletana decanta di un successo davvero clamoroso. Un successo che, badate bene, non si limita soltanto alla sfera professionale e lavorativa, dato che decanta di una carriera davvero impressionante, ma che si estende fino alle sfera sentimentale. Felicemente sposata con lo scrittore Guido Maria Brera, Caterina Balivo è anche mamma di due splendidi bambini. Nati rispettivamente nel 2012 e nel 2017, la conduttrice napoletana vive una vita decisamente serena ed appagata. Ecco, ma torniamo un attimo a suo marito. I due, come dicevamo precedentemente, sono convolati a nozze, con rito civile, a Capri nel 2014. Ecco, ma com’è nata la loro storia d’amore? Come si sono incontrati? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. In una sua intervista ad ‘Oggi’, datata 21 Febbraio 2020, la Balivo ha ampiamente raccontato il primo incontro con suo marito. E, soprattutto, com’è nato il tutto. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Caterina Balivo e Guido Maria Brera, com’è nata la loro storia d’amore?

La domanda, quindi, sorge spontanea: com’è nata la storia d’amore tra Caterina Balivo e Guido Maria Brera? I due, come dicevamo precedentemente, sono convolati a nozze a Capri nel 2014. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Anzi, insieme ai loro due figli, Guido Alberto e Cora, formano davvero una famiglia perfetta. Ecco, ma com’è nato il tutto? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Intervista dal settimanale ‘Oggi’ il 21 Febbraio scorso, la conduttrice napoletana ha ampiamente svelato un incredibile retroscena che riguarda la nascita della sua storia d’amore con suo marito. Stando a quanto si apprende dal settimanale, sembrerebbe proprio che sia stato lo stesso giornale dell’intervista a fare alla coppia da Cupido. Scopriamo le sue parole. ‘Il giornale mi paparazza, mentre sto in barca in Sardegna con un ragazzo. Amiche in comune mi dicono che, sfogliando Oggi, un certo Guido che viveva tra Londra e la montagna si era interessato a me’, inizia a raccontare la napoletana. Continuano, poi, a dire che passano tre mesi da quel momento. E, dopo un aperitivo al quale si presenta anche lui, Guido Maria decide di rintracciarla tramite Lamberto Sposini. E da lì, poi, è storia. Nonostante una ‘brutta notizia’ perché lui viveva a Milano e lei a Roma, i due iniziano a vedersi. E da quel momento sappiamo già com’è andata a finire.

Voi conoscevate questa retroscena?