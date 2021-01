Ospite a Domenica In, Caterina Balivo ha rivelato perché non la si vede più in tv alla conduzione di ‘Vieni da me’: ecco tutta la verità.

Come ogni domenica, anche oggi Mara Venier ha intervistato nel suo famosissimo salotto personaggi molto noti: Ornella Vanoni, Antonella Clerici, Mario Biondi ed altri hanno popolato la puntata odierna del celeberrimo show domenicale. Tra questi, anche qualcuno che abbiamo rivisto in tv venerdì scorso durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato su Rai 1 nelle vesti di giudice. Stiamo parlando dell’amatissima Caterina Balivo, conduttrice di origini casertane che negli anni è diventata uno dei pilastri di casa Rai. Il suo ultimo programma, ‘Vieni da me’ è stato un vero successo, ma dopo due anni Caterina ha improvvisamente deciso di lasciare quest’avventura. Ecco che a Domenica In ha confessato il perché. Vediamo cosa ha raccontato.

Caterina Balivo, la confessione: perché ha lasciato ‘Vieni da me’

Raccontandosi a cuore aperto alla collega Mara, Caterina ha fatto una confessione inaspettata: dietro il suo abbandono ci sarebbe la situazione sanitaria creatasi a causa del Covid. Una situazione del genere l’avrebbe infatti costretta a stare lontana dal marito e dai figli. “Pensare di fare un anno senza di lui a casa, io non ce l’ho fatta. Lui non voleva che io lasciassi. Mi ha detto ‘Ma stai scherzando? Troveremo una soluzione'”. Caterina però è stata molto decisa al riguardo: “Come si fa a lavorare 10 mesi in quelle condizioni? Poi il nostro lavoro ti costringe a stare lontano da casa tanto tempo. Ci sono due bambini piccoli, e anche se abbiamo tanti aiuti meravigliosi, però se non c’è il papà e non c’è neanche la mamma, come si fa Mara?”, ha continuato la Balivo.

Una scelta non facile ma dettata dall’amore per la famiglia, che ha spinto la bravissima conduttrice di ‘Vieni da me’ a fare un passo indietro per salvaguardare i suoi cari.