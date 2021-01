A fare il suo ingresso nello studio di C’è Posta per Te è Almerinda: la donna vuole rivedere il suo Fausto dopo 56 anni, ci riuscirà mai?

Dite la verità: questo quarto appuntamento con C’è Posta per Te non è davvero imperdibile? E, badate bene, non lo diciamo soltanto perché gli ospiti della puntata di questa sera, Sabato 30 Gennaio, sono davvero strepitosi, ma anche perché tutte le storie raccontate sono davvero bestiali. A partire, quindi, da quella che riguarda Cristina e del suo simpaticissimo papà. Fino alla storia di Stephanie ed Anna. Ma non solo. Dopo tutte queste incredibili storie, a fare il suo ingresso adesso è Almerinda. La donna chiama la trasmissione di Maria De Filippi per incontrare nuovamente il suo Fausto. Riuscirà mai nell’impresa? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

C’è Posta per Te, la storia di Almerinda e Fausto: tutti i dettagli

Siamo a Gragnano, in provincia di Napoli, quando, nel 1964, Almerinda, appena sedicenne, mentre è ferma ad una fermata dell’autobus, riceve da un bambino un bigliettino. È questa la prima volta che la giovanissima incontra Fausto, un giovane ragazzetto del posto che è cotto di lei. Da quel primo incontro, seppure a distanza, i due giovani ragazzi iniziano a vedersi, anche se sempre in compagnia degli altri. Fino a quando, incontratisi finalmente da soli, si scambiano un bacio. Attenzione, però, Almerinda è piccolissima a quel tempo. È proprio per questo motivo che, essendo il suo primo bacio, resta completamente di sasso. Provocando, quindi, l’immediata reazione del giovane Fausto. Purtroppo, la loro storia non avrà seguito. E, dopo quel momento, si diranno addio. Almerinda, infatti, si sposerà. E, dopo alcuni anni dalla morte di suo marito, ha seriamente intenzione di rivedere il suo Fausto. Ci sarà riuscita? Scopriamo insieme cos’è successo a C’è Posta per Te.

Cos’è successo subito dopo?

Appena aperta la busta di C’è Posta per Te, Almerinda ha rivisto il suo Fausto. Ed ha iniziato, per rinfrescargli un po’ la memoria, ad elencare una serie di indizi. È solo, però, dopo averla vista negli occhi che il simpaticissimo Fausto si accorge di qualcosa di familiare. Anche se, come raccontato dal diretto interessato, non riesce ancora a collegare.

‘Ti ricordi di Lettere?’, chiede Almerinda a Fausto. Purtroppo, però, il simpaticissimo uomo non ricorda affatto di lei. Certo, ricorda perfettamente la sua famiglia, ma purtroppo di Almerinda non ha affatto memoria. Ma cosa sarà successo? Fausto avrà accettato di aprire la busta? Certo! Però, badate bene, lui è sposato. E non può fare altro che offrire ad Almerinda la sua amicizia.