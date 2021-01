Chi è Abraham Garcia Arevalo: età e carriera dell’ex fiamma di Giulia Salemi, attuale concorrente del GF Vip.

In questi giorni non si fa altro che parlare di lui e, con ogni probabilità, continueremo a sentire il suo nome nelle prossime ore. Parliamo di Abraham Garcia Arevalo, il modello e star della tv spagnolo, che ha avuto una frequentazione con Giulia Salemi. Una frequentazione che, a quanto pare, è rimasta del cuore di Abraham: a Novella 2000, lo spagnolo ha raccontato di essere ancora innamorato della giovane influencer e di essere anche disposto ad entrare nella casa del GF Vip per conquistarla. Nel frattempo, Abraham sarà ospite della D’Urso questa sera, 31 gennaio, a Live Non è la D’Urso. Le sue dichiarazioni saranno mostrate a Giulia nella diretta di domani? Staremo a vedere. Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più sul modello e sul flirt con la Salemi.

Chi è Abraham Garcia Arevalo, l’ex di Giulia Salemi pronto a riconquistarla

Qui in Italia non lo conoscevamo molto, ma in Spagna è una vera e propria star della tv e dei social: il suo profilo Instagram conta un milione di followers! Abraham Garcia Arevalo, nato il 4 gennaio 1991 a Campo Real, Madrid, ha partecipato a tante trasmissioni tv nel suo Paese. Da Supervivientes ( la versione spagnola de L’Isola dei famosi), a Ghandia Show, da SuperShore a Volerte a Ver. Quest’ultimo è un programma molto simile a C’è Posta per te, dove Abraham veste i panni dell’inviato. Ed è proprio a SuperShore che Abraham sarebbe protagonista di un discusso episodio, proprio con la Salemi: una presunta notte d’amore, che i due avrebbero vissuto all’interno del reality spagnolo, nel 2012. Un episodio smentito dalla mamma di Giulia, Fariba Tehrani, che definì tutto come una “messinscena ai fini dello spettacolo”. La versione dello spagnolo, però, è ben diversa. Abraham racconta di aver conosciuto Giulia due anni prima dell’episodio di SuperShore, a Madrid. Una settimana dopo la loro conoscenza, quando lui andò a Milano per lavoro ad Mtv, incontrò di nuovo la Salemi, con la quale iniziò una frequentazione. “Più che una relazione, la definirei una bella avventura. Non è stato facile conquistarla, mi ha fatto attendere, ci siamo baciati dopo un bel po’ di tempo”, dichiara lo spagnolo. Che sottolinea come il video di SuperShore non sia affatto una finzione: “La produzione decise di farmi una sorpresa e la introdusse in trasmissione. Avendo una relazione da tanto tempo, appena ci siamo visti ci siamo baciati con affetto. Non so perché stanno dicendo che è una finzione, quel video è pura realtà”.

Insomma, Abraham sembra avere davvero le idee chiare. Cosa accadrà quando Giulia scoprirà le dichiarazioni del suo ex. Ma soprattutto, come reagirà Pierpaolo Pretelli all’inaspettata ‘incursione’ del modello spagnolo? Non ci resta che attendere la puntata di Live Non è la D’Urso e quella del GF Vip per tutte le novità! Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!