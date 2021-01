Chi è Er Patata: nome vero, carriera e che fine ha fatto, ricordate dove l’abbiamo visto?

Pochi giorni fa, l’abbiamo visto nella trasmissione di Barbara D’Urso, ovvero a Pomeriggio Cinque, per parlare della sua situazione. Er Patata ha spiegato di non vivere un momento felice a causa delle difficoltà economiche, e di percepire il reddito di cittadinanza. L’ex attore si è ritrovato nell’ampio spazio dedicato ai personaggi del mondo dello spettacolo che cambiano lavoro. A causa della pandemia, Er Patata ha dovuto modificare il suo stile di vita, per cercare di non cadere nel baratro. Ma vi ricordate dove l’abbiamo visto? Entriamo nel dettaglio.

Er Patata, chi è: vero nome, la sua lunga carriera e dove l’abbiamo visto

Er Patata è stato un grandissimo artista, e ancora oggi lo è, nonostante la lontananza dal mondo delle telecamere. In particolare, a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese ma anche il resto del mondo sta vivendo, si è ritrovato in un momento di forte difficoltà. Entriamo nel dettaglio della sua persona. Roberto Brunetti, meglio noto come Er Patata, deve la sua popolarità soprattutto grazie alla partecipazione ad alcune commedie di grande successo degli anni novanta, ma ha anche preso parte a pellicole più impegnate come Fatti della banda della Magliana e Romanzo criminale. Dal 2012, anno in cui uscì nelle sale Il rosso e il blu, non è più apparso sullo schermo. Come lui stesso ha ribadito a Pomeriggio Cinque, ha lavorato come pescivendolo. Purtroppo, secondo le sue parole, fino ad agosto il suo nome era ancora molto richiesto dai clienti, ma con la chiusura dei bar e ristoranti ha perso il lavoro.

Da Barbara D’Urso, ha rivelato di percepire il reddito di cittadinanza, dato che in passato, si è trovato costretto a vendere la pescheria. Sicuramente, Roberto Brunetti, nonostante la lontananza dalla televisione, è oggi ancora molto amato e conosciuto, il pubblico lo ricorderà certamente.