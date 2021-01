Enock Barwuah furioso sui social: “Che schifo”, c’entra il GF Vip; il duro sfogo è apparso nelle sue stories di Instagram.

Uno sfogo che non è passato inosservato, quello di Enock Barwuah apparso nelle sue stories di Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha potuto non commentare un episodio avvenuto nella casa qualche ora fa. Si tratta di una frase pronunciata dalla new entry Alda D’Eusanio, che dopo appena 24 ore dal suo ingresso è già a rischio squalifica. Si tratta della stessa parola che costò la squalifica a Fausto Leali, all’inizio di questa edizione del reality show. Ecco cosa ha detto il fratello di Mario Balotelli.

Enock Barwuah furioso sui social: “Che schifo”,lo sfogo dopo la frase pronunciata da Alda D’Eusanio

“Che schifo, questo non è un errore ma molto di più”. È così che Enock Barwuah commenta l’episodio avvenuto ieri sera al GF Vip. Alda D’Eusanio, l’ultima concorrente entrata in casa ha pronunciato la parola “ne**o”, durante la festa di ieri sera. Il contesto era conviviale e non vi erano intenzioni offensive, ma è difficile pensare che il GF non prenda provvedimenti. Anche perché, qualche mese fa, Fausto Leali fu squalificato dal gioco proprio per lo stesso motivo. In quel caso, il cantante aveva rivolto la parola proprio ad Enock, seppur senza intenti offensivi. E il fratelli di Balotelli non nasconde la sua rabbia, definendo il termine offensivo e vergognoso: “Ha toccato la sensibilità mia e di molte altre persone”. Ecco cosa ha pubblicato nelle sue stories:

Nelle stories successive, Enock specifica che non serve semplicemente la squalifica al GF in questi casi: “È inutile squalificare una persona per poi vederla quando esce girarsi tutti i programmi televisivi. Quando te ne esci con questi termini, tu in televisione non ci vai più, questo serve! Se in televisione dici determinate cose, figuriamoci cosa dici fuori dalle telecamere”. E voi, siete d’accordo con le parole di Enock? Ricordiamo che, al momento, il GF non so è ancora espresso e non sappiamo se e quali provvedimenti prenderà nei confronti della D’Eusanio.