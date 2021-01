Fiorella Mannoia, arriva la notizia tanto attesa: gioia incredibile

Gioia incredibile per la cantante Fiorella Mannoia, arriva la notizia tanto attesa: ecco di che cosa si tratta

Fiorella Mannoia è una delle artiste più famose della canzone italiana. La donna è nata a Roma il 4 aprile del 1954. Ha iniziato la sua carriera nel ’68, distinguendosi nel panorama artistico per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. È salita sul palco dell’Ariston di Sanremo per ben cinque volte, riuscendo ad aggiudicarsi due volte il Premio della Critica. Nel giugno del 2005 ha ricevuto il titolo di “Cavaliere dell’Ordine del Consiglio Mondiale del Panafricanismo”. La Mannoia ha avuto anche varie esperienze come attrice e conduttrice televisiva. Ha recitato in “Una colt in mano al diavolo“, “E il terzo giorno arrivò il diavolo“, “Sei bounty killers per una strage“, “Prima dammi un bacio” e “7 minuti” di Michele Placido. In televisione, invece, ha condotto nel 2017 lo speciale “Uno, due, tre… Fiorella!” su Rai Uno. Di recente ha condotto “La musica che gira intorno“, sempre su Rai Uno.

Riguardo alla vita privata, la Mannoia è sempre stata molto riservata. Negli anni settanta e ottanta ebbe una relazione con il cantautore Memmo Foresi, suo produttore. Successivamente ha avuto una relazione sentimentale con Piero Fabrizi. Dal 2007, invece, è legata sentimentalmente al musicista e produttore discografico Carlo Di Francesco. La coppia ha fatto parlare molto di sè per via della differenza d’età, di ben 26 anni, ma a Vanity Fair la cantante ha raccontato: “La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.

La coppia non è sposata e riguardo al matrimonio la Mannoia ha dichiarato al Corriere: “Non l’ho mai ritenuto una priorità. Le coppie devono stare assieme finché c’è amore. Ho sempre creduto che fosse eterno, però ho sempre pensato anche che la porta era aperta, sia per me che per lui. Forse questo non sposarmi era dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa“. Secondo il settimanale Di Più, però, Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco starebbero pensando alle nozze.