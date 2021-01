GF Vip, frase shock in casa: si sente chiaramente, la concorrente del reality show di Canale 5 rischia la squalifica.

I colpi di scena in questa edizione del GF Vip sono all’ordine del giorno. In casa, da ormai quattro mesi, accade davvero di tutto e, a quanto pare, non è finita qui. Dopo pochissime ore dal suo ingresso nella casa più spiata della tv, Alda D’Eusanio rischia la squalifica dal gioco. La conduttrice e opinionista, infatti, è entrata in casa venerdì 29 gennaio, come ultima concorrente ufficiale di questa edizione del reality. A meno di 24 ore dal suo ingresso, però, la D’Eusanio ha pronunciato una parola che potrebbe costarle caro. È la stessa per cui, mesi fa, è stato squalificato Fausto Leali. È successo tutto ieri sera, durante la festa persiana organizzata in casa. Ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

GF Vip, frase shock in casa: Alda D’Eusanio rischia la squalifica dopo poche ore dall’ingresso in casa

“Perché vedi qualche ne**o?”. È questa la frase pronunciata ieri sera da Alda D’Eusanio, all’interno della casa del GF Vip. Una frase che non è passata inosservata, poiché all’interno vi è un termine già precedentemente condannato dal GF. All’inizio dell’edizione, infatti, per lo stesso motivo fu squalificato Fausto Leali, nonostante il contesto della sua frase fosse amichevole e le sue intenzioni non fossero offensive. Anche il contesto in cui la D’Eusanio ha pronunciato la frase era conviviale, ma è difficile pensare che il GF non decida di prendere provvedimenti. Al momento, però, gli autori non si sono ancora espressi e i fan, sui social, si chiedono cosa accadrà.

Come si vede dal video, a tavola qualcuno ha intuito la gravità della frase. Se Giulia Salemi esclama “No dai prima che fraintendano…”, Tommaso Zorzi cerca di cambiare argomento: “Andiamo avanti!”. Ma il GF, si sa, registra tutto e con ogni probabilità nelle prossime ore analizzerà tutto, prima di prendere un’eventuale decisione.

Se arrivasse, quella di Alda D’Eusanio sarebbe la quarta squalifica per questa edizione, dopo quella di Fausto Leali, Denis Dosio e Stefano Bettarini. In caso di squalifica, il televoto eliminatorio della settimana potrebbe essere immediatamente chiuso. C’è anche la possibilità, però, che per la concorrente arrivi solo un provvedimento disciplinare, come la nomination di ufficio: è accaduto a Francesco Oppini, Paolo Brosio ed Andrea Zelletta. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire quale sarà la decisione ufficiale del GF.