Secondo Tv Blog, altri 2 nomi andrebbero ad aggiungersi alla lista dei naufraghi arruolati per questa prossima edizione: di chi si tratta?

Inizierà il prossimo 8 marzo e i preparativi sono sempre più fervidi: L’Isola dei Famosi che sarà condotto da Ilary Blasi sarà il reality che andrà a sostituire il GF Vip su Canale 5 e le ipotesi sul cast sono sempre più numerose. I nomi dei vip che andranno a vivere in Honduras mettendo a dura prova corpo e mente non sono ancora certi al 100%, ma in attesa dell’ufficializzazione, ogni giorno spuntano nomi più o meno interessanti. Così, dopo i ‘no’ di Giulio Berruti, di Asia Argento, di Garrison Rochelle, dopo la probabile partecipazione di Giovanni Ciacci, Sossio Aruta, Elisa Isoardi, ecco che saltano fuori i nomi di altri 2 possibili naufraghi. E’ Tv Blog a rivelarlo, ecco di chi si tratterebbe.

Isola dei Famosi, indiscrezione: chi sarebbero gli altri 2 nomi pronti a sbarcare in Honduras

Se è vero che anche l’occhio vuole la sua parte, come per ogni edizione de L’Isola dei Famosi, pare proprio che anche nella prossima non ci si potrà lamentare. Uno dei possibili concorrenti sarà infatti il bellissimo Gilles Rocca, vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Per l’attore romano il 2020 è stato un anno di trionfi: da Sanremo in poi, la sua notorietà è salita alle stelle, quindi l’ipotesi di vederlo nel reality condotto dalla Blasi è molto plausibile. L’altro nome saltato fuori in queste ore è quello di un’ex star del Bagaglino, tra le primedonne del varietà più amate: stiamo parlando di Angela Melillo, soubrette dagli occhi azzurri e i capelli biondi, che nel 2004 vinse l’edizione de La Talpa. Ad oggi quindi i probabili vip che faranno parte del cast sono: Alex Nuccetelli, Amedeo Goria, Brando Giorgi, Clemente Russo, Gilles Rocca, Giovanni Ciacci, Paul Gascoigne, Alessandra Canale, Angela Melillo, Eleonora Giorgi, Francesca Lodo, Valentina Persia, Vera Gemma.

Cosa ne pensate? Chi vorreste vedere a L’Isola?