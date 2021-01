Domenica 7 febbraio 2021 andrà in onda la quinta puntata di Mina Settembre: ecco le anticipazioni della serie televisiva

Mina Settembre è una serie televisiva diretta da Tiziana Aristarco e prodotta da Rai Fiction e Italian International Film. È tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, scrittore napoletano e autore anche del Commissario Ricciardi e i Bastardi di Pizzofalcone. La fiction è stata girata a Napoli tra il lungomare, il centro storico, il centro direzionale, San Gregorio Armeno e altre località della costiera amalfitana. Le riprese sono state interrotte più volte a causa della pandemia di Coronavirus e sono riprese dopo l’estate. Sono durate ben venti settimane. La trama ruota attorno al personaggio di Gelsomina Settembre, detta Mina, assistente sociale interpretata dall’attrice Serena Rossi. La donna lavora in un consultorio nel centro storico di Napoli insieme al nuovo ginecologo, interpretato da Giuseppe Zeno. Dopo essersi separata dal marito magistrato Claudio De Carolis, interpretato da Giorgio Pasotti, torna a vivere con la mamma Olga e intrattiene una relazione con il ginecologo del consultorio Domenico Gammardella. Mina cerca di aiutare tutti i giorni le persone che si presentano al consultorio in cerca di un supporto.

Mina Settembre, anticipazioni 7 febbraio: cosa vedremo nella quinta puntata

Domenica 7 febbraio 2021 andrà in onda la quinta puntata di Mina Settembre, serie televisiva in onda in prima serata su Rai Uno. I prossimi due episodi sono intitolati “La vita è un morso” e “Un giorno brutto“. L’assistente sociale sarà chiamata a risolvere nuovi ed intricati casi. Nel primo episodio della quinta puntata, Mina in questo avrà a che fare con Michele, che è agli arresti domiciliari dopo aver avuto guai con la legge per anni. L’uomo avrebbe ora bisogno di un permesso in quanto vorrebbe prendere parte al funerale di una persona a lui cara. Michele chiederà aiuto a Mina per presenziare al funerale.

Nel secondo episodio della quinta puntata ci sarà un disguido tra Mina e la sua amica Irene. L’assistente sociale ha preso per sbaglio l’agenda della sua amica Irene, che ora cerca la Settembre per averla indietro. Il caso che Mina si troverà a risolvere, inoltre, riguarda una ragazza, la quale, a sorpresa, dichiara di aver subito abusi da parte di Domenico. La ragazza dirà la verità oppure starà mentendo? Toccherà alla Settembre capirlo. Non mancheranno ovviamente nuovi indizi sul caso legato al padre dell’assistente sociale.