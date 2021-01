Fedez sarà squalificato dal Festival di Sanremo 2021? Arriva la risposta definitiva della Rai: ecco il responso

Federico Lucia, in arte Fedez, parteciperà alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021. Il rapper salirà sul palco dell’Ariston in coppia con Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome“. Il cantante però nelle ultime ore è finito nei guai. Il marito di Chiara Ferragni ha infatti pubblicato su Instagram un video in cui si sente quello che sembra essere un brevissimo spezzone della canzone che porterà al Festival della canzone italiana. Il caso ha riscosso un’enorme eco ed alcuni hanno chiesto la squalifica del cantante. La Rai ha avviato le verifiche del caso.

Fedez squalificato da Sanremo 2021?

Dopo il video pubblicato sui social in cui si sente quello che dovrebbe essere un brevissimo spezzone di Chiamami per nome, la Rai ha avviato le verifiche per valutare gli estremi della squalifica. In questi minuti è arrivata una comunicazione ufficiale che scagiona Fedez e Francesca Michielin. L’organizzazione comunica che il video pubblicato dal rapper non comporta alcuna esclusione. L’informativa poi prosegue così: “A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non puo’ considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione”.

Fedez e Francesca Michielin dunque sono salvi. La coppia salirà regolarmente sul palco dell’Ariston di Sanremo dal 2 al 6 marzo 2021.