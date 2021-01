Serena Rossi, sapate proprio tutto del suo compagno Davide Devenuto? L’attore ha recitato in una famosissima fiction: lo ricordate?

Siete pronti alla quarte ed imperdibile puntata di ‘Mina Settembre’? Proprio questa sera, Domenica 31 Gennaio, Serena Rossi sarà nuovamente su Rai Uno per questo nuovo appuntamento con la sua incredibile ed eccellente serie televisiva. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa accadrà e, soprattutto, di cercare di capire cosa deciderà di fare con Domenico, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sul suo conto? Sappiamo benissimo che la bellissima Serena è davvero giovanissima. Eppure, nonostante questo, decanta di un successo davvero clamoroso. Il suo esordio in questo mondo è avvenuto tantissimi anni fa. Quando, per la prima volta in assoluto, ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione grazie ad ‘Un posto al sole’. È proprio qui che, oltre a farsi apprezzare come attrice, ma anche come cantante, Serena incontra il suo attuale compagno, Davide Devenuto. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Anche lui, come la sua compagna, è un attore. Ecco, ma vi ricordate dove l’abbiamo visto? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, l’abbiamo visto recitare in una famosissima fiction televisiva. Ecco tutti i dettagli.

Serena Rossi, chi è Davide Devenuto: età e dove l’abbiamo visto

L’amore tra Serena Rossi e Davide Devenuto, come dicevamo precedentemente, è scoppiato sul set di ‘Un posto al Sole’. Entrambi giovanissimi a quel tempo, si sono incontrati, conosciuti ed innamorati. Da quel momento, infatti, sono passati più di dieci anni, eppure i due ragazzi continuano ad amarsi davvero alla grande. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su colui che ha rubato il cuore di Serena? Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio? Scopriamo insieme ogni cosa. Da quanto si legge sul web, Davide Devenuto è nato a Roma nel 1972. E, davvero giovanissimo, inizia a studiare recitazione. Era esattamente, da quanto si legge, l’anno 1997 quando decide di iscriversi ad una vera e propria scuola specializzata in questo. Ed inizia il suo debutto in qualità di attore. L’apice del successo, però, lo ottiene nel 2003. Quando, nei panni di Andrea Pergolesi, ottiene un ruolo, ricoperto fino al 2020, nella famosa soap opera napoletana. Nel 2018, inoltre, prende parte al reality ‘Celebrity Masterchef’. E riesce a classificarsi al terzo posto. Insomma, una carriera davvero intensa, c’è da ammetterlo. Anche perché, diciamoci la verità, non soltanto ‘Un posto al sole’, ma Davide ha recitato anche in tantissime fiction televisive. Una tra le tante? Beh, impossibile dimenticarlo: ‘Rosy Abate’. Si, è proprio così. Nei panni del boss Costello, Davide Devenuto è diventato uno dei personaggi simbolo della fiction riguardante la regina di Palermo.

Ve lo ricordavate?