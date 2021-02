Un interessante retroscena sulla carriera di Alda D’Eusanio, concorrente del GF Vip: lo ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera.

La stiamo vedendo in questi giorni al GF Vip: Alda D’Eusanio, che ad ottobre dell’anno scorso ha compiuto 70 anni, è entrata ufficialmente venerdì sera nel cast del reality di Canale 5. La giornalista di origini abruzzesi vanta un’eccezionale carriera, iniziata negli anni Ottanta con il programma L’Italia a schede in cui venivano trattati temi d’attualità e con varie rubriche per il TG2. Proprio nel notiziario della Rai passa a condurre l’edizione serale nel 1994. In quel periodo è anche conduttrice e autrice di format tra cui L’Italia in diretta, Domani è un altro giorno e Al posto tuo, programma trasmesso fino al 2003, che decreterà per lei il grande successo. Anni dopo Alda passa al timone del quiz Il malloppo e, nel 2008 del talk show Ricomincio da qui. Invitata come opinionista in diversi programmi Rai e Mediaset, come Domenica In, Il verdetto finale, Domenica Live, Pomeriggio Cinque, nel 2012 putroppo rimane vittima di un terribile incidente a causa del quale finisce in coma. Dopo un lungo periodo di assenza dalla tv, Alda è finalmente riuscita a riappropriarsi della propria vita e l’abbiamo ritrovata sei anni dopo come conduttrice di Vite da copertina su TV8, ospite fissa di Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne e come opinionista a L’Isola dei Famosi e Live – Non è la d’Urso. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera qualche mese fa, la D’Eusanio ha svelato un retroscena sulla sua vita professionale abbastanza inaspettato. Ecco cosa ha confessato.

Alda D’Eusanio, il retroscena sulla sua vita lavorativa: c’entrano i suoi genitori

La giornalista diventata gieffina da pochi giorni, si è raccontata a cuore aperto al Corriere svelando un particolare del suo passato che non tutti conoscono. “Da Tollo, in Abruzzo, tremila anime, tutti contadini. Eravamo poveri. Portavo le scarpe di mia sorella a cui mamma tagliava la punta quando crescevano i piedi. Papà aveva imparato a leggere e scrivere a vent’anni e voleva che studiassi. Mamma, tuttora, mi dice: se potessi tornare indietro, non ti farei studiare. Per lei, le donne devono sposarsi e avere figli. Ma con l’appoggio di papà, andai in collegio, poi mi laureai in Sociologia a Roma, facendo la cameriera e la ragazza alla pari per mantenermi. Avevo tutti 30 e 30 lode”, ha raccontato la concorrente del GF Vip.

