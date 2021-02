Alda D’Eusanio è una famosissima conduttrice televisiva, ma sapete chi era suo marito Gianni Statera: cosa occorre sapere.

Attualmente nuova concorrente del Grande Fratello Vip, che in queste ultime ore sta facendo tanto parlare di sé, Alda D’Eusanio è uno dei personaggi televisivi più amati ed apprezzati. Sempre schietta, precisa e puntuale in tutti gli interventi che fa, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi decanta di una carriera davvero immensa. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa conosciamo della sua vita privata? Attualmente, all’età di 71 anni, la bellissima D’Eusanio si dichiara single. E, soprattutto, ancora molto legata a suo marito Gianni Statera. Convolata a nozze con lo scrittore nel 1983, l’attuale concorrente del GF Vip ha vissuto una splendida storia d’amore con lui. Fino a quando, nel 1999, purtroppo, ha dovuto subire la sua perdita. Ecco. Appurato che il loro è un amore che capita una sola volta nella vita, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Scopriamo insieme ogni dettaglio.

Gianni Statera, chi era il marito di Alda D’Eusanio: età e lavoro

Della vita privata di Alda D’Eusanio, come dicevamo precedentemente, sappiamo davvero molto. Attualmente, la conduttrice televisiva si dichiara single. E, soprattutto, ancora fortemente legata a suo marito Gianni Statera. I due sono stati marito e moglie per circa sedici anni. Era esattamente il 1983, infatti, quando hanno deciso di convolare a nozze. Da quel momento, non si sono mai più lasciati. Fino al 1999, però. Quando, purtroppo, il noto ed affermato scrittore è morto in seguito ad una brutta malattia. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Ammesso che, ancora adesso, Alda D’Eusanio è fortemente legata a lui, cosa occorre sapere? Da quanto si apprende dal web, Gianni Statera è nato a Roma il 27 Novembre del 1943. Ed è stato uno scrittore di numerose ed affermate opere. Laureatosi presso La Sapienza di Roma in Lettere e Filosofia, riesce ad ottenere una cattedra, presso lo stesso ateneo, di Metodologia e tecnica della Ricerca sociale e Sociologia delle relazioni internazionali. Ma non solo. Gianni Statera, inoltre, ha assunto il ruolo di primo preside presso la Facoltà di Sociologia. Ed è diventato anche direttore della rivista ‘Sociologia e ricerca sociale’.

Il primo incontro e il dramma della sua scomparsa

Era esattamente il 1 Maggio del 1999 quando Gianni Statera, purtroppo, è venuto a mancare. Dopo ben sedici anni dal suo ‘si’ con Alda D’Eusanio, il noto scrittore e sociologo è scomparso in seguito ad una grave malattia. La sua morte, ovviamente, ha provocato un immenso dolore a sua moglie. Tanto che, come dichiarato dalla diretta interessata a ‘Il Corriere della Sera’, ne soffre terribilmente la sua mancanza soprattutto nel giorno del suo compleanno. ‘il suo regalo era passare un giorno intero con me’, ha raccontato la D’Eusanio. Un amore di altri tempi, quindi. Ma come si sono conosciuti? Da quanto raccontato, sembrerebbe che il loro primo incontro sia avvenuto quando Gianni Statera era già direttore del dipartimento di Sociologia. È stato proprio in quel momento che è scattata la scintilla. Fino a quando, in seguito alla presentazione di un libro, lo scrittore iniziò a corteggiarla.

‘Ancora lo amo tanto’, ha detto Alda D’Eusanio a Il Corriere della Sera. Dimostrando quanto il vero amore sia davvero per sempre.