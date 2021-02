Nel 2012, Alda D’Eusanio è stata coinvolta in un tragico incidente: quel momento è stato davvero drammatico, la rivelazione choc.

È una delle attuali concorrenti del GF Vip, Alda D’Eusanio. Entrata nel corso della puntata di Venerdì 29 Gennaio a poco più di un mese di distanza dalla finale, la simpaticissima giornalista e conduttrice è riuscita a conquistare le simpatie di tutti. Certo, in questi ultimi giorni, è ‘nel mirino’ dei social per una frase choc detta in compagnia dei suoi compagni, ma c’è da ammettere che con la sua travolgente simpatia la D’Eusanio ha facilmente conquistato tutti. Sempre con la battuta pronta e con la voglia di far ridere, divertire e divertirsi, conosciamo la bella Alda sempre con il sorriso sulle labbra. Sapete che, però, nel suo passato, la D’Eusanio è stata coinvolta in un tragico incidente? Si, è proprio così. Era esattamente l’anno 2012 quando, purtroppo, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi ha vissuto un vero e proprio momento drammatico. L’incidente, vi assicuriamo, è stato davvero tragico. E, come confessato anche dalla diretta interessato, le è costato diversi mesi in coma. E, soprattutto, diverse terapie riabilitative. Scopriamo insieme i dettagli.

Alda D’Eusanio, il tragico incidente: conseguenze gravissime

Sia in questa sua partecipazione al GF Vip che in tutte le sue ospitate televisive, abbiamo conosciuto e riconosciuto Alda D’Eusanio per la sua immensa simpatia, ma sapete che, esattamente nel 2012, la conduttrice televisiva ha vissuto un momento veramente drammatico? Come dicevamo precedentemente, infatti, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi è rimasta coinvolto in un tragico incidente. Che le ha provocato delle conseguenze davvero gravissime. Era esattamente il 24 Gennaio del 2012 quando Alda ha attraversato la strada, poco più in là delle strisce pedonali, ed è stata letteralmente investita da una motocicletta. Un evento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. Soprattutto per le conseguenze che, purtroppo, l’incidente ha provocato. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che, proprio a causa di questo episodio, l’attuale concorrente del GF Vip, abbia riportato una frattura occipitale. E diverse emorragie. Infatti, come raccontato dalla diretta interessata in più occasioni, a seguito dell’incidente, Alda D’Eusanio ha dovuto trascorrere diversi mesi in ospedale, in particolare in coma. Ed una volta uscita ha dovuto svolgere delle terapie neurologiche riabilitative. ‘Non riuscivo a parlare come prima. Ho perso la mia memoria’, ha raccontato la conduttrice televisiva a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele.

‘Dopo un incidente così, ti ritrovi da sola’, ha continuato a dire Alda D’Eusanio. Insomma, un momento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. Dal quale, fortunatamente, la conduttrice è riuscita ad uscirne. Ma, senza alcun dubbio, non dimenticherà mai.