Durante il GF VIP Alfonso Signorini ha ripreso Pupo: il conduttore infastidito ha subito interrotto l’opinionista, ecco cosa è successo in diretta.

Questa sera di lunedì 1 febbraio 2021 è in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Il reality come sempre regala intrattenimento, colpi di scena e sorprese ai telespettatori di Canale 5. Questa sera il GF VIP ha deciso di prendere provvedimenti contro Alda D’Eusanio: la concorrente entrata da pochissimi giorni nella Casa più spiata d’Italia ha utilizzato una parola shock a poche ore dal suo ingresso. Alda mentre scherzava con i suoi inquilini ha usato la parola ‘Ne**o’, scatenando così il popolo del web. Il reality ha deciso di far scegliere ai telespettatori da casa il destino della concorrente: il pubblico la salverà o no? Intanto, mentre il televoto flash è attivo, si è parlato di quanto accaduto in studio. L’opinione di Pupo non è piaciuta ad Alfonso Signorini: ecco cosa è successo.

GF VIP, Alfonso Signorini infastidito riprende Pupo: è successo in diretta

Alfonso Signorini nella diretta di questa sera di lunedì 1 febbraio si è sentito in dovere di ‘riprendere’ l’opinionista del suo show, Pupo. Il GF VIP ha deciso di far scegliere al pubblico da casa se salvare o meno Alda D’Eusanio: la sua parola detta durante una festa in casa ha fatto molto discutere. Secondo l’opinionista Pupo però, la D’Eusanio dovrebbe essere salvata ed anche gli ex concorrenti squalificati dal reality per parole inappropriate sono stati eliminati dal gioco ingiustamente. “Io l’avrei salvata subito. Anche gli altri andavano salvati” sono state le parole del noto personaggio televisivo.

Signorini l’ha interrotto immediatamente: “Non sono d’accordo con te. Espressioni blasfeme, incitazioni alla violenza: queste non si possono tollerare e sono ben felice che le persone che si sono rese protagoniste di queste pagine orrende siano state mandate a casa”. Ha ‘zittito’ in questo modo Pupo e a prender parola è stata Antonella: “Non capisco come una persona così colta faccia commenti di questo tipo”.