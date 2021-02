Questa sera, nella Casa del GF VIP, entrerà proprio lui: un’altra sorpresa inaspettata per Andrea Zenga. Lo spoiler è appena arrivato.

Si avvicina una puntata davvero incredibile: quella del GF VIP questa sera sarà imperdibile. Colpi di scena e sorprese intratterranno non solo i concorrenti della casa più spiata d’Italia ma anche i telespettatori di Canale 5! Vi abbiamo già anticipato che questa sera il reality ospiterà Nello, il fidanzato di Carlotta: ci sarà una grande sorpresa per la concorrente. Nessuno si aspetta, soprattutto Giulia Salemi, l’ingresso di una donna famosa al mondo della tv: entrerà Fariba stasera per salutare sua figlia! Arriva un altro spoiler dal canale social del Grande Fratello VIP: ci sarà un altro incontro davvero imperdibile. Ecco di chi si tratta.

Per rimanere aggiornato segui anche il nostro profilo Instagram CLICCA QUI

GF VIP, altra sorpresa per Andrea Zenga: stasera entrerà proprio lui

Andrea Zenga, uno dei concorrenti del GF VIP più chiacchierati, torna al centro della scena questa sera di 1 febbraio 2021. Nella puntata in diretta che inizierà tra poche ore ci sarà un’altra sorpresa per il giovane. Avrà un incontro a sorpresa con suo fratello Nicolò.

La scorsa puntata ha visto l’ingresso nella Casa di Walter Zenga, papà di Andrea e Nicolò. Il concorrente del GF VIP non è riuscito a trattenere i suoi sentimenti non appena ha salutato l’ex portiere: è scoppiato in lacrime. Anche il fratello Niccolò, da casa sua, ha avuto una forte reazione all’incontro avvenuto in diretta. Questa sera i due giovani Zenga si incontreranno per darsi forza, per commentare da vicino l’accaduto? Ci aspetta una serata davvero imperdibile e ricca di emozioni…Non ci resta che collegarci con Canale 5 tra qualche ora!