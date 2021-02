Anticipazioni della puntata di Beautiful di Lunedì 1 Febbraio: dopo la caduta di Thomas nell’acido, cosa ne sarà di lui? La resa dei conti.

Era il momento che tanto aspettavamo e, finalmente, è arrivato. Oggi, Lunedì 1 Febbraio, e, come al solito, andrà in onda una nuova puntata ed imperdibile puntata di Beautiful. Ecco, ma cosa accadrà? Nel corso degli appuntamenti precedenti, abbiamo assistito al piano ‘machiavellico’ di Hope e Brooke Logan per far sì che Thomas accettasse la loro proposta. E, soprattutto, che accettasse di firmare i documenti per l’adozione del piccolo Dauglas. Ma poi cos’è successo? Beh, come abbiamo potuto vedere proprio nella puntata di Domenica 31 Gennaio, le cose si sono letteralmente e completamente complicate. Tanto che, a seguito di un’accesa discussione, la giovane Logan ha spinto il figlio di Ridge Forrester in una vasca contenente dell’acido. Ecco, ma cosa ne sarà di lui? Thomas sarà davvero morto? Le ultimi immagini che abbiamo avuto di lui, lo sappiamo benissimo, non sono affatto rassicuranti. Ma cosa succederà adesso? Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful di Lunedì 1 Febbraio.

Beautiful, anticipazioni della puntata del 1 Febbraio: la resa dei conti

Cosa succederà, quindi, nella puntata di Beautiful di Lunedì 1 Febbraio? Beh, stando ad alcune anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che non dobbiamo aspettarci nulla di bello. In attesa di scoprire quali saranno le sorti di Thomas e, soprattutto, cosa gli succederà in seguito alla caduta nell’acido, c’è da ammettere che, come al solito, ci saranno tantissimi colpi di scena. In primis, da quanto si legge, sembrerebbe che ci sarà la tanto attesa e desiderata resa dei conti tra Ridge Forrester e Brooke Logan. Tra i due, finalmente, è arrivato il momento di parlare e, soprattutto, chiarire la loro situazione. Anche perché, ve lo ricordiamo, è stata proprio la ‘donna alfa’ della Casa di Moda ad iniziare questo piano contro il suo figliastro. Ecco, ma cosa succederà, quindi, tra di loro? Riusciranno a mettere da parte i loro dissapori e a ritornare ad essere ciò che erano prima? Ce lo auguriamo. In attesa di scoprirlo, però, vi anticipiamo che anche la sintonia tra Steffy e Liam sembrerebbe essere ritornati. Entrambi si trovano nella casa sulla scogliera e, in attesa di scoprire cosa è successo tra Hope e Thomas, sembrerebbero ricordare i vecchi tempi. I due, infatti, non sono affatto favorevoli a tutto quello che le Logan stanno organizzando contro Thomas e, così, sembrerebbero avvicinarsi sempre di più.

Insomma, sembrerebbe che siano proprio queste le anticipazioni della puntata di oggi. Si può chiaramente comprendere, quindi, che l’appuntamento odierno sarà davvero imperdibile. Voi lo seguirete? Noi decisamente si!