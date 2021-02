Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata di lunedì 1 febbraio: ci sarà un colpo di scena, e non mancherà l’eliminazione a sorpresa.

E’ stata una settimana ricca di emozioni questa appena trascorsa, e come sempre non sono mancati gli scontri, che ogni volta, animano l’atmosfera in casa. Nella diretta di venerdì scorso, abbiamo assistito all’entrata in gioco di una nuova concorrente, ovvero Alda D’Eusanio, accolta con grande gioia dei coinquilini già presenti. Giorni difficili, ma anche attraversati da momenti di grande spensieratezza, infatti, proprio ieri, domenica 31 gennaio, in casa hanno festeggiato in un party persiano, vestiti con abiti adatti per l’occasione, ma non solo. Il Grande Fratello Vip ha dato la possibilità ai ragazzi di esprimersi e divertirsi, attraverso il GF Vip radio. Beh, possiamo dire, che è stata una settimana molto movimentata, attraversata da giochi e tante risate. Questa sera, ci sarà una nuova scoppiettante puntata: cosa succederà?

Anticipazioni Grande Fratello Vip, lunedì 1 febbraio: accadrà di tutto, puntata movimentata

Come vi abbiamo anticipato, è stata una settimana per i nostri vipponi attraversata da diversi scontri e tante risate. Soltanto venerdì scorso abbiamo avuto modo di assistere in diretta al confronto tra Andrea Zenga e suo padre, Walter Zenga. Un momento che ha destato grande attenzione, toccato da un turbinio di emozioni, in particolar modo per il concorrente, che al termine del confronto si è lasciato andare ad un pianto. Episodio di sconforto anche per Andrea Zelletta, che dopo la diretta è scoppiato in lacrime, mostrando il suo essere arrivato al limite: “Sono stanco”, ha ribadito il concorrente. Ovviamente, non sono mancati gli scontri, ed inizialmente abbiamo visto l’acceso litigio tra Giulia Salemi e Dayane. Ma proprio questa sera ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e tenetevi pronti, perchè ci saranno dei forti colpi di scena. In settimana, il web si è rivoltato, per la battuta choc di Alda D’Eusanio, ed è stata chiesta prontamente la squalifica. Nella diretta che andrà in onda tra poche ore ci saranno provvedimenti per la concorrente da poco entrata? Ovviamente non sappiamo la verità, dato che la produzione non ha manifestato nessun segno ancora. Si parlerà decisamente dei vari confronti che sono avvenuti in settimana, delle dinamiche che hanno alimentato l’atmosfera in casa.

Non mancherà certamente il televoto. Come sappiamo, in nomination ci sono Maria Teresa, Samantha, Giulia e Carlotta: chi sarà eliminata? Lo scopriremo solo questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello Vip.