Anticipazioni Un posto al sole, puntata di lunedì 1 febbraio: Giulia scopre l’aggressore di Silvia e Michele, ma viene fermata dal dire la verità.

Una nuova puntata dell’amatissima soap opera Un posto al sole andrà in onda proprio questa sera, e come sempre, i colpi di scena non mancheranno. La soap da anni riscontra un successo incredibile, il tutto è ovviamente dovuto non solo al forte talento degli attori, che possiamo affermare, sono tutti eccezionali e ovviamente amatissimi, ma anche grazie alla trama, che diventa sempre più avvincente. Anzi, nell’ultimo periodo c’è stato un vero turbinio di emozioni, dato che gli episodi hanno rivelato la partenza di diversi personaggi importanti. Nelle puntate precedenti abbiamo assistito ad un nuovo colpo di scena nella vicenda che ha toccato Silvia E Michele, dopo che la donna ha riconosciuto uno dei presunti criminali. Intanto, in radio Vittorio ha convinto Chiara a portare un nuovo personaggio in scena, ma non è così facile come pensava, e si ritrova in una complicata situazione. Dopo la partenza di Marina, Roberto Ferri ha iniziato a manifestare la sua mancanza per la donna, questi sentimenti si sono intrecciati con lo scontro nato tra il manager e Lara. Cosa succederà nella puntata che andrà in onda questa sera? Ecco cosa ci rivelano le anticipazioni.

Anticipazioni Un posto al sole, 1 febbraio: Giulia scopre chi ha aggredito Silvia e Michele

Una nuova puntata di Un posto al sole andrà in onda tra poche ore, precisamente questa sera e come sempre ci sorprenderà. Gli episodi sembrano divenire ancora più aggrovigliati e non mancheranno i grandi colpi di scena. Come sappiamo, l’incubo per Michele e Silvia è tornato, dopo che la Graziani ha riconosciuto uno dei presunti criminali che li ha aggrediti. In questa lunga e difficile storia, a quanto pare, entrerà una terza persona, ovvero Giulia. Infatti, quest’ultima capisce che l’aggressore che i Saviani stanno cercando di riconoscere è il fratello di Thea, la donna extracomunitaria che lei sta cercando di aiutare. Per Giulia sarà una scoperta che la lascerà impietrita, ma ovviamente vorrà fare la sua parte ed aiutare i due coniugi. Purtroppo, Niko la fermerà. Designato come avvocato di Emil non vuole assolutamente rischiare di mettere in pericolo il suo lavoro. Per questo, le chiede di non parlare. Ma cosa succederà? Giulia seguirà il consiglio di Niko?

Intanto, abbiamo assistito al ritorno di Nunzio, tornato a casa Poggi senza preavviso. Il suo arrivo ha creato grande gioia, ma non solo, infatti, Franco ed Angela sospettano che sotto ci sia qualcosa. Per questo, la donna inizierà a porre al ragazzo diverse domande, mostrandosi sempre più preoccupata per la sua famiglia e sulle reali intenzioni di Nunzio. Angela dovrà fare delle scelte, la sua partenza a Venezia porterà la situazione ad essere sempre più complicata.