Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di Lunedì 1 Febbraio: Gemma prenderà una drastica decisione, cosa accadrà nel dettaglio.

Cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Lunedì 1 Febbraio? È iniziata una nuova settimana di un nuovo mese, eppure l’appuntamento con il famoso dating show di Canale 5 non può assolutamente mancare. Ebbene, ma cosa accadrà? Se, nel corso della puntata di Venerdì 29 Gennaio, abbiamo assistito ad uno ‘scontro’ tra Davide Donadei e Chiara Rabbi per l’esterna fatta con Beatrice Buonocore, cosa vedremo oggi? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che la puntata di quest’oggi sia concentrata su Gemma Galgani. Si, avete letto proprio bene. Nonostante la sua conoscenza con Maurizio Guerci è definitivamente terminata, la bellissima e dama torinese continua ad essere la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Ecco, ma cosa accadrà, quindi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di Lunedì 1 Febbraio: Gemma al centro studio

Stando ad alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che la protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne di Lunedì 1 Febbraio sia, ancora una volta, lei: Gemma Galgani. Dopo l’interruzione della sua conoscenza con Maurizio Guerci, la dama torinese adesso è pronta ad accettare nuove frequentazioni. Lo abbiamo visto, ad esempio, quando ha accettato di tenere in studio il siciliano Gianluca. Oppure, quando ha dichiarato a Maria De Filippi di aver sentito anche un altro Maurizio, un nuovo cavaliere che, nel frattempo, sta uscendo anche con Maria. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Da quanto si apprende, sembrerebbe che, nella puntata di oggi, arriverà un nuovo Maurizio alla corte della Galgani. Che, per tentare di conquistarla, le leggerà una poesia in studio. Risultato? Gemma accetterà di tenerlo. E Tina, da quanto si legge, resterà completamente senza parole. Ma non solo. Ve l’avevamo detto che sarebbe stata una puntata incredibile, no? Ebbene. Da quanto si apprende, sembrerebbe che la stessa dama torinese prenderà anche una drastica decisione. Su chi? Beh, proprio su uno dei suoi pretendenti! Sembrerebbe, infatti, che la Galgani deciderà di eliminare definitivamente, interrompendo quindi la sua conoscenze, Gianluca. Il motivo? Sembrerebbe che, durante una delle loro telefonate, il cavaliere siciliano abbia detto a Gemma di essere solita a conoscere persone sbagliate per fare di tutto per rimanere in trasmissione ed essere al centro dello studio. Un grandissimo colpo basso per la dama torinese, quindi. Che, lo sappiamo, in tutto ciò che fa ci mette tantissime emozioni. Da qui, quindi, la decisione di eliminarlo definitivamente. Cosa accadrà ancora? Staremo a vedere!

Non vedete l’ora di seguire l’appuntamento di oggi? Beh, ve lo confessiamo, nemmeno noi!