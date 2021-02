Un bellissimo bambino che sorride felice con la sua mamma: riuscite a riconoscerlo, è un personaggio amatissimo che vediamo ogni giorno in tv!

Un bambino bellissimo che ride felice insieme alla sua splendida mamma: lo riconoscete, lo ammiriamo ogni giorno in tv! Il protagonista di questa foto dolcissima è un giovane e affascinante uomo che ha conquistato, il poco tempo, il cuore del pubblico. La sua gentilezza, il comportamento esemplare e la grande maturità dimostrata hanno ottenuto il plauso dei telespettatori. Qualche anno fa, inoltre, aveva partecipato ad un reality molto famoso insieme a quella che, all’epoca, era la sua fidanzata. Proprio in questi giorni, invece, ha fatto commuovere tutti per un incontro molto speciale e atteso, in cui si è distinto come al solito per il grande gentiluomo che è. Avete capito di chi parliamo?

Chi è questo bellissimo bambino con la sua mamma, che ammiriamo ogni giorno in tv?

Certo, la foto potrebbe trarre in inganno, questo bisogna ammetterlo. Oggi è un giovane bellissimo e affascinante, alto e dal fisico statuario. Quello che non è possibile vedere, a causa dell’angolazione dello scatto, sono i suoi magnifici e intensi occhioni chiari. Occhi che hanno incantato milioni di fan. Stiamo parlando del dolce e maturo Andrea Zenga, concorrente del GF Vip! Il ragazzo che con la sua semplicità, sincerità e dolcezza ha saputo farsi strada nel cuore dei telespettatori. Nel corso della puntata andata in onda Venerdì 29 Gennaio del programma, abbiamo assistito all’incontro toccante tra il giovane e suo padre, il celebre Walter Zenga. Anche in questo caso, Andrea si è dimostrato molto maturo e soprattutto sempre rispettoso ed educato, un vero esempio per tutti. Il concorrente del GF Vip era già noto al pubblico per aver partecipato a Temptation Island qualche tempo fa. Lo avevate riconosciuto? Eccolo oggi!

Uno sguardo davvero magnetico, Andrea Zenga possiede un’eleganza davvero innata e straordinaria, proprio come la sua splendida mamma che abbiamo visto insieme a lui nella foto!