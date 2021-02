Claudio Bisio, talentuoso artista amatissimo dal pubblico, ha rivelato qualche anno fa un particolare e toccante ricordo dell’infanzia: il sogno di quando era bambino.

Attore di grande talento, simpaticissimo conduttore, comico: Claudio Bisio è un concentrato di doti eccezionali che lo hanno reso uno dei personaggi preferiti dal pubblico. Originario di Novi Ligure, nato nel ’57, si trasferisce insieme alla famiglia a Miliano quando ha solo cinque anni. Prima di dedicarsi alla carriera nel panorama artistico, prova a laurearsi in Scienze Agrarie, ma rinuncia per dedicarsi a conseguire il diploma alla Civica scuola d’arte drammatica. Negli stessi anni è attivista politico e milita nell’Avanguardia Operaia. Intervistato da “Io Donna” alcuni anni fa, Claudio Bisio ha rivelato il suo sogno di bambino: un toccante e profondo ricordo della sua infanzia. Pronti a scoprire cos’ha raccontato? Seguiteci e lo scoprirete!

Claudio Bisio, il sogno di quando era bambino

Qualche anno fa il talentuoso interprete ha rilasciato un’intervista a “Io Donna” in cui non si è risparmiato, parlando con grande sincerità della sua vita e del suo lavoro. “Se proprio devo fare un bilancio allora posso dire che è ottimo: se guardo al passato non ho rimpianti. Ho seguito i miei sogni e ho avuto la fortuna di non arrivare al successo presto. Per i primi 10 anni ho fatto solo teatro: pochi soldi e una grande lezione di vita” ha dichiarato. Quando gli viene chiesto se abbia realizzato i suoi sogni di quando era bambino, l’artista risponde. “Da piccolo sognavo di fare il pagliaccio. E in tasca porto sempre un naso rosso per ricordarmi, quando ne ho bisogno, di quel bambino, delle sue speranze e che alla fine ce l’ha fatta”. Un retroscena davvero toccante, un messaggio profondo che svela la grande sensibilità di Claudio Bisio. Non solo eccezionale artista, ma un uomo dal cuore grande.

