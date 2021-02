Fariba Tehrani, l’incantesimo su Francesco Monte: l’incredibile storia

Fariba Tehrani ha raccontato di aver fatto un incantesimo su Francesco Monte: ecco l’incredibile storia svelata in un’intervista

Fariba Tehrani è divenuta famosa per essere la madre di Giulia Salemi, modella e influencer. La donna è divenuta nota quasi quanto la figlia ed ha partecipato anche ad alcuni programmi televisivi. Fariba è di origine iraniana, essendo nata a Tehran. È arrivata in Italia all’età di 18 anni per sfuggire alla difficile situazione economica e politica che stava vivendo il suo paese. Giunta nel nostro paese, la donna si è innamorata di un uomo, con il quale poi si è sposata e dal loro amore è nata la Salemi. La storia d’amore con il padre di Giulia, però, è durata poco: i due, infatti, si sono separati dopo qualche tempo. Da anni ormai la Tehrani vive stabilmente in Italia, dove ha messo le radici ed ha avviato la sua carriera imprenditoriale.

Fariba Tehrani, l’incantesimo su Francesco Monte

La figura di Fariba nella vita di Giulia è sempre stata abbastanza incombente, come raccontato anche dalla modella e influencer. La donna spesso si ‘intromette’ nelle questioni private della figlia, cercando di instradare la giovane. Durante la prima esperienza della Salemi nella casa del Grande Fratello Vip, la madre Fariba fu abbastanza presente, soprattutto nella relazione della giovane con Francesco Monte. La donna di origini iraniane raccontò addirittura di aver fatto un incantesimo per far innamorare l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. La Tehrani raccontò l’incredibile storia tra le pagine del settimanale Spy: “L’ho voluto fare con un solo obiettivo: la felicità di Giulia. Ho chiesto di far nascere l’amore solo se può rendere felice mia figlia, altrimenti meglio che si allontanino”.

La Tehrani raccontò poi tutti i particolari: “L’ho celebrato con un capello di Giulia, un pelo pubico di Cecilia Rodriguez e un mozzicone di sigaretta di Francesco. Ho fatto soltanto due cose: accendere le candele bianche che portano via l’energia negativa e rimanere sveglia tutta la notte a pregare”.