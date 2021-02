Fariba Tehrani è la mamma di Giulia Salemi, attuale concorrente del GF Vip: ricordate dove l’abbiamo già vista in tv?

Una sorpresa inaspettata per Giulia Salemi, quella che riceverà nella puntata di stasera, venerdì 1 febbraio, del GF Vip. Inaspettata perché, durante questa edizione, la bellissima infleuncer italo persiana le aveva chiesto di tenersi fuori da tutto: niente interviste, ospitate in tv o commenti sui social. E mamma Fariba Tehrani questa promessa l’ha mantenuta alla grande! Una piccola eccezione, però, la farà proprio questa sera, per fare una dolce sorpresa a Giulia: Fariba entrerà in casa, e chissà se non incontrerà anche il suo futuro genero Pierpaolo Pretelli per la prima volta! Questa sera la vedremo quindi al GF Vip, ma ricordate dove abbiamo già visto Fariba in tv? Ha partecipato ad un noto reality show proprio con Giulia! Scopriamo di più.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Fariba Tehrani è la mamma di Giulia Salemi: l’abbiamo già vista in tv, ecco dove

Per Giulia Salemi arriva mamma Fariba. Una sorpresa bellissima per la Salemi, che più volte ha nominato la sua mamma in casa, ricordando anche alcuni aneddoti esilaranti in compagni di Tommaso Zorzi. Fariba era apparsa anche nella scorsa edizione del GF Vip in cui ha partecipato Giulia, facendo ricevere alla figlia anche un provvedimento disciplinare, per alcune frasi pronunciate in persiano. In questa edizione, però, Fariba ha mantenuto la promessa fatta alla figlia, tenendosi fuori dalle vicende della casa e rispettando le scelte della giovane influencer. Questa sera però Fariba dirà la sua e lo farà in diretta. Cosa accadrà? Ne vedremo delle belle. Nel frattempo, una curiosità per voi: forse non tutti lo ricordano, ma Fariba è diventata nota al pubblico soprattutto grazie alla partecipazione a Pechino Express, nel 2015. La donna era in coppia proprio con la figlia Giulia, con cui formava il team de Le Persiane.

Successivamente, abbiamo visto Fariba al GF Vip del 2018 ma anche in varie trasmissioni tv, in particolare quelle della D’Urso. Da quando è iniziata questa edizione del GF, però, la Tehrani non è assolutamente apparsa in televisione, rispettando il volere della Salemi. Come reagirà quest’ultima quando riceverà la visita della mitica mamma Fariba? Non ci resta che attendere le ore 21 e 30 per seguire tutte le avventure direttamente dalla casa più spiata della tv.