Federico Fashion Style, il famoso parrucchiere dei VIP, è stato vittima di una spiacevole disavventura. Il giovane ieri sera, 31 gennaio 2021, è stato ospite di Live Non è la D’Urso: Federico si è confrontato con la sua ex cliente, Antonella Mosetti: i due hanno finalmente chiarito dopo aver litigato. Il parrucchiere dei VIP alle 7 del mattino di oggi, 1 febbraio, si è recato alla stazione di Milano Centrale per prendere il treno che lo avrebbe condotto a casa. Per lui i minuti prima della partenza sono stati davvero infernali: Federico ha perso il treno per via dei controlli anti Covid a cui i passeggeri sono sottoposti prima di ogni partenza. La sua reazione è stata molto forte: furioso ed in lacrime si è sfogato attraverso le sue IG story.

“Io sono arrivato in stazione 30 minuti prima della partenza perchè ci sono i controlli. Mi hanno fatto compilare un’autocertificazione. Dopo 25 minuti di fila non mi hanno controllato l’autocertificazione, ho detto anche che stavo per perdere il treno. Non se ne sono fregati. Pena” ha commentato infine l’influencer.