GF Vip, arriva un clamoroso ingresso: nella casa entrerà lei, nessuno se lo aspetta; ecco cosa accadrà questa sera in puntata.

Tutto pronto per una nuova puntata del GF Vip. Questa sera, lunedì 1 febbraio 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. Una lunga diretta in cui accadrò davvero di tutto: dal verdetto del prossimo eliminato alla decisione sul probabile provvedimento disciplinare per Alda D’Eusanio. Le emozioni non mancheranno affatto in questa puntata, e neanche lo sorprese. Ce ne sarà una per Carlotta Dell’Isola, che riceverà un regalo dal suo amato Nello, ma non sarà la sola a ricevere sorprese. In casa entrerà anche la mamma di uno dei concorrenti! E noi la conosciamo molto bene! Scopriamo cosa accadrà.

GF Vip, arriva un clamoroso ingresso: nella casa entrerà lei, che sorpresa per la concorrente

Una puntata scoppiettante, quella del GF Vip che ci aspetta questa sera. In casa accadrà davvero di tutto e, tra le tante sorprese, ce ne sarà anche una per Giulia Salemi. La influencer italo persiana sta vivendo una bellissima storia d’amore nella casa con Pierpaolo Pretelli, ma per la coppia non sono mancati momenti difficili. Nonostante lo scetticismo di una parte dei fan e della famiglia di Pretelli, però, i due hanno deciso di andare avanti e di viversi i loro sentimenti. A far visita a Giulia questa sera sarà proprio lei, mamma Fariba Tehrani! Più volte nominata nella casa da Giulia e Tommaso Zorzi, la vulcanica mamma della Salemi è pronta a fare il suo ingresso in casa. Come la prenderà la concorrente? E, soprattutto, cosa avrà da dire Fariba? I fan sperano in un incontro anche con Pierpaolo, che vedrà per la prima volta la sua futura suocera!

Insomma, tutto fa pensare che questa sera ne vedremo davvero delle belle. Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 alle ore 21 e 30 per tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv.