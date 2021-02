Incidente in casa al GF Vip: attimi di panico per Tommaso Zorzi, è successo durante una sfida poche ore fa.

Il Grande Fratello Vip è continuamente attraversato da continui colpi di scena che animano l’atmosfera in casa. I concorrenti spesso si trovano ad affrontare dei forti litigi, dato le differenti personalità presenti, ma ovviamente non mancano momenti di grande armonia. Il pubblico appare sempre più entusiasta delle dinamiche create, molto avvincenti ed ingarbugliate. In questi giorni abbiamo avuto modo di vedere nuove iniziative messe in atto, soltanto la settimana scorsa c’era stata la sfilata dei nostri vipponi; i fan del programma hanno commentato sui social i movimenti e gli abiti dei concorrenti, divertiti dall’accaduto, e dall’ironia del momento. Poche ore fa, durante un party persiano, in cui i ragazzi hanno indossato abiti adatti per l’occasione, c’è stato un gioco che, però, è finito male. A quanto pare, Tommaso Zorzi ha subito un piccolo incidente: vediamo nel dettaglio cos’è successo.

GF Vip, incidente per Tommaso Zorzi: grande panico in casa, cos’è successo

Come abbiamo anticipato, l’atmosfera in casa del Grande Fratello Vip è continuamente animata dai nostri amatissimi concorrenti, che indirettamente creano delle dinamiche davvero avvincenti. I rapporti appaiono più delle volte molto tesi, tra litigi inaspettati e confronti molto accesi. Ovviamente non mancano le risate, che come sempre sono all’ordine del giorno. Soltanto poche ore fa, è stata messa in atto una festa in stile persiano, dove i concorrenti hanno indossato degli abiti adatti, ed insieme hanno passato degli armoniosi momenti. Purtroppo, Tommaso Zorzi ha subito un piccolo incidente, durante una prova: mentre era avvolto nel tappetino, Dayane e Giulia l’hanno spinto facendolo rotolare, divertendosi e ridendo animatamente. La sfida, però, si è conclusa con Zorzi che ha battuto la testa. Dopo essersi rialzato, ha messo del ghiaccio per evitare la formazione di un bernoccolo.

Com’è possibile vedere dal video sopra mostrato, le due concorrenti spingevano velocemente il ragazzo, con molta energia, prendendo una direzione decisamente sbagliata. Tutti i coinquilini e lo stesso Tommaso hanno preso la vicenda con molta ilarità, infatti non sono mancate le risate. Ovviamente si è trattato di un gioco finito male, che non ha riportato grandi conseguenze. La serata si è conclusa nel migliore dei modi.