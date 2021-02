Una concorrente del GF VIP questa sera di lunedì 1 febbraio riceverà una grande sorpresa: lo spoiler è arrivato a poche ore dalla diretta.

Questa sera di lunedì 1 febbraio torna il Grande Fratello VIP con una nuova puntata e come sempre sarà ricca di sorprese e colpi di scena. Cosa aspettarsi? Il web ha creato polemica per via di una battuta choc di Alda D’Eusanio, il reality prenderà provvedimenti per la concorrente entrata da pochi giorni? Ci sarà anche un’eliminazione questa sera: in nomination ci sono Maria Teresa, Samantha, Giulia e Carlotta. Mancano poche ore all’inizio di una puntata che sarà davvero imperdibile: il reality attraverso i suoi canali social ha lanciato una nuova anticipazione. Riguarda una delle concorrenti in nomination: ecco a cosa assisteremo questa sera!

GF VIP, grande sorpresa per la concorrente: lo spoiler a poche ore dalla diretta

Questa sera di lunedì 1 febbraio è attesa una nuova puntata del reality più amato dagli italiani. Su Canale 5 andrà in diretta il Grande Fratello VIP: sorprese e colpi di scena, siamo sicuri, non mancheranno! E’ arrivato poco fa dal canale social del GF VIP un altro spoiler riguardo la puntata di stasera. Carlotta Dell’Isola riceverà una sorpresa davvero inaspettata! Il reality ha deciso di regalare un’emozione unica alla concorrente, ex concorrente di Temptation Island. Nella puntata in onda questa sera Carlotta sarà protagoista di una sorpresa da parte del suo fidanzato, Nello!

La storia d’amore

Carlotta e Nello sono fidanzati da circa sei anni: hanno partecipato a Temptation Island e sono usciti dal programma più innamorati di prima. Si sono conosciuti grazie ai loro papà: il padre di Nello era cliente del papà di Carlotta. Tra loro è nato un amore che a distanza di anni continua ad essere davvero speciale.