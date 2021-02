Qualcuno urla fuori dalla Casa del GF Vip un messaggio per Pierpaolo Pretelli: la Ruta gli spiega cosa gli hanno voluto far capire.

Era successo già pochi giorni fa: qualcuno era andato fuori alla Casa del GF Vip per gridare un messaggio ai concorrenti riguardo alla finale del programma. “Televoto truccato dal Brasile! Uscite dal circo!”, queste le parole ascoltate dai concorrenti in giardino. Dubbi e domande, naturalmente, si sono insinuate nelle menti dei vip, che hanno iniziato a chiedersi il perché di questo avvertimento. Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta avevano anche iniziato a collegare altri indizi ed erano arrivati anche a spiegarsi il motivo dell’atteggiamento di Francesco Oppini durante l’incontro con l’amico Zorzi. Stranamente infatti, in quell’occasione il figlio di Alba Parietti non aveva incoraggiato l’influencer a restare nel gioco ma gli aveva fatto capire che se avesse voluto avrebbe potuto sentirsi libero di uscire prima della finale. In pratica, sembra ormai sempre più fondata l’ipotesi di una vittoria di Dayane Mello, perché supportata da milioni di voti dal Brasile. Stamattina, fuori dalla Casa, un altro messaggio di questo tipo è giunto indirizzato a Pierpaolo Pretelli, secondo finalista di questa edizione. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

GF Vip, si è sentito forte e chiaro: “Esci l’8!”, la reazione di Pierpaolo Pretelli

Come mostra il video pubblicato su Twitter, qualcuno ha gridato dall’esterno della Casa un messaggio molto eloquente: “Pier, esci l’8! Il vincitore è già scritto”. Il modello originario di Maratea si trovava in giardino con Andrea Zenga e dopo poco è arrivata Maria Teresa Ruta. La giornalista ha così cercato di dare un’interpretazione a quelle parole urlate dai fan: “Qualunque decisione prendi, va bene. Il vincitore doveva essere Tommaso, ma sarà Dayane. E’ scritto. Quindi? Ma a noi che ce frega?”. Pretelli ha risposto: “Ma infatti, io la mia vittoria già l’ho avuta!”. Non resta che attendere l’8 febbraio per scoprire cosa avranno deciso i vari vipponi: in questi giorni l’indecisione nel loft di Cinecittà la fa da padrone e non sono esclusi colpi di scena davvero inaspettati.

Voi cosa ne pensate? Cosa decideranno di fare Pierpaolo e company?