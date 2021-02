In questa foto è la giovanissima attrice che recita nella serie televisiva ‘Il Commissario Ricciardi’: l’avete riconosciuta? Che bellezza!

È iniziata da appena una settimana ‘Il Commissario Ricciardi’, eppure ha già conquistato tutti. Lunedì 25 Gennaio, lo sappiamo benissimo, è andata in onda la sua prima puntata. E questa sera, Lunedì 1 Febbraio, andrà in onda la seconda. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà questo secondo appuntamento e, soprattutto, quale caso di omicidio dovrà risolvere il simpaticissimo Luigi Ricciardi, siete curiosi di scoprire chi è questa giovanissima attrice? Spulciando con attenzione il profilo social della protagonista indiscussa della serie televisiva tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni, abbiamo trovato questa squisitissima fotografia del passato. Ecco, ma chi è esattamente? Chi è questa giovanissima attrice raffigurata in questa foto? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi diremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, però, è davvero impossibile non riconoscerla. Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è questa attrice de ‘Il Commissario Ricciardi’ da bambina? È proprio lei

Riconoscere questa foto della giovanissima attrice de Il Commissario Ricciardi, diciamoci la verità, non è assolutamente difficile. Seppure in questo scatto sia soltanto una bambina o, al massimo, una ragazzina, sembrerebbe proprio che non sia affatto cambiata nel corso degli anni. E lo si deduce, soprattutto, dal sorriso, ma anche dal taglio dei suoi occhi. Ebbene, ma di chi stiamo parlando esattamente? Se si guarda con attenzione la foto, come dicevamo, non avrete nessuna difficoltà a riconoscerla. Ma ne volete avere la conferma? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Questa bellissima ragazzina della foto è proprio lei: Maria Vera Ratti. Ebbene si. È proprio la giovanissima e dolcissima Enrica che ha fatto perdere la testa al Luigi Alfredo Ricciardi ad essere raffigurata in questa foto. Bellissima, vero? Ecco, ma guardiamo una foto di ‘adesso’:

Ecco, ma la domanda è spontanea: voi l’avevate riconosciuta? Diteci la verità, non è affatto cambiata nel tempo, vero?