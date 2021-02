Quanta bellezza, in questo scatto era giovanissima, ma oggi è l’amata attrice della serie Il Commissario Ricciardi: avete capito di chi parliamo?

I personaggi del mondo dello spettacolo, ma diciamo la verità, un po’ tutti, sono avvezzi a condividere spesso immagini sui profili social di quando erano giovanissimi, in tenera età, o con qualche anno in meno; un modo, questo, non solo per tornare con la mente ad un tempo lontano ma non troppo, ricordando un momento vissuto che ha fatto parte del passato, ma anche per rendere partecipi i follower. Proprio come la ragazza presente in questa foto, come vi abbiamo anticipato, oggi è divenuta l’amata attrice della serie Il Commissario Ricciardi, che proprio questa sera farà il suo ritorno in televisione, con una nuova scoppiettante puntata. Osservate bene l’immagine, i lineamenti del viso sono i decisamente i suoi, era bellissima allora, ma oggi possiede un’avvenenza da togliere il fiato. A questo punto ci chiediamo, avete capito di chi si tratta?

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Uno scatto meraviglioso, allora era giovanissima, ma oggi è l’attrice della serie Il Commissario Ricciardi

In questa foto appare giovanissima, come lei stessa ha riportato in didascalia: “Una volta ero bionda, 14enne e do Brasil”, sembrerebbe quindi che lo scatto risalga a diversi anni fa. Oggi, è diventata una delle attrici più amate in assoluto della nuova serie che vede protagonista l’eccezionale attore Lino Guanciale, ovvero Il Commissario Ricciardi. Osservate bene, non è affatto difficile capire di chi parliamo. Ebbene, nell’immagine che vi abbiamo mostrato sopra è fotografata la bellissima Serena Iansiti, che nella serie interpreta Livia. La foto è stata pubblicata sul suo profilo instagram, qualche tempo fa, ma all’occhio vigile dei suoi tantissimi follower non sfugge davvero nulla. Oggi, Serena è diventata un’attrice dal talento eccezionale; la sua carriera inizia ad ampliarsi quando ancora era giovanissima, infatti il suo primo spettacolo teatrale, come riporta la sua biografia, risale al 2001, in una rappresentazione intitolata La Misteriosa Scomparsa di W, scritta da Stefano Benni. Successivamente, diviene nota al grande pubblico quando entra a far parte del cast della soap CentroVetrine, nel ruolo di Lavinia Grimani.

Serena Iansiti in questi anni ha ottenuto altri importanti ruoli, fino ad arrivare nella serie Il Commissario Ricciardi, che proprio questa sera, lunedì 1 febbraio, andrà in onda con una nuova imperdibile puntata. Nello scatto che vi abbiamo mostrato in precedenza era ancora giovanissima, ma pur sempre bellissima, proprio come oggi: l’attrice è davvero uno spettacolo!